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Manuel Neuer, veterano del Bayern de Múnich, vuelve a ser baja: Vincent Kompany habla de una lesión persistente tras el desastre ante el Augsburgo
Kompany ofrece novedades preocupantes sobre Neuer
El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, ha revelado que Neuer sigue siendo seria duda para el próximo partido de la Bundesliga contra el Leipzig. El legendario guardameta arrastra una lesión en el pie que le dejó fuera de la convocatoria para el reciente viaje a Noruega con motivo de un partido de la Champions League, y todavía no ha vuelto a entrenarse con el primer equipo. El técnico belga está actuando con cautela con su capitán y se niega a fijar una fecha concreta para su regreso al once titular.
«Manu no se entrenó ayer. Eso significa que hoy tenemos que ver cómo se encuentra y cuál es la situación. Hoy no tenemos más información. No quiero hacer de médico. Es en el pie, no en el muslo ni en el hombro. No tardará tanto. Ya veremos si es mañana o la semana que viene. Primero tiene que encontrarse mejor y entrenarse cuando pueda; entonces habrá superado esta fase», explicó el entrenador, según recoge Sky Germany.
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Se intensifica el debate sobre la portería en el Allianz Arena
La lesión de Neuer llega en un momento especialmente inoportuno, dado el creciente escrutinio sobre la jerarquía en la portería del Bayern de Múnich. Tras una actuación complicada ante el Augsburgo, han surgido dudas sobre si el guardameta de 40 años sigue siendo el titular indiscutible o si hace falta un relevo.
Oliver Kahn, leyenda del club, ha sido uno de los críticos más contundentes y ha expresado su descontento con la situación actual de Neuer y su joven suplente, Jonas Urbig. Kahn cree que la falta de una apuesta clara y a largo plazo por una dirección concreta frena el desarrollo del portero más joven y genera una inestabilidad innecesaria en la plantilla.
Urbig, listo para cubrir el hueco
Pese al ruido externo, Kompany ha defendido la gestión del club con Urbig, que llegó procedente del Colonia en enero. El joven apunta a titular ante el Leipzig si Neuer no supera una prueba física de última hora, y el entrenador insiste en que la actual competencia por la titularidad en la portería siempre formó parte de la estrategia a largo plazo en el Allianz Arena.
«Siempre tenemos un plan. Intentamos llevarlo a cabo. Para nosotros es positivo que Jonas esté ahora en este debate. Nosotros mismos hemos propiciado esta situación. Llevamos dos años diciéndolo desde que llegó del Colonia en enero. En aquel momento, nadie creía que fuera posible porque ni siquiera había jugado en el Colonia. Era el segundo portero», señaló Kompany.
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Neuer sigue siendo una pieza clave en los planes del Bayern de Múnich
Aunque la irrupción de Urbig ofrece una alternativa de garantías, Kompany se apresuró a recordar tanto a los aficionados como a los críticos la enorme influencia de Neuer. El veterano sigue siendo un pilar del vestuario, aunque su cuerpo empieza a acusar el desgaste de una larga y exitosa carrera en la élite del fútbol europeo.
«Manu es una parte fundamental de toda esta historia. Esto no funciona sin Manu, sin su presencia, sin su liderazgo, sin sus actuaciones durante este tiempo. Tenemos una buena combinación. Muchos querrían tener algo así», concluyó Kompany.
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