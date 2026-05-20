Este jueves a las 13:00 h, el seleccionador Julian Nagelsmann anunciará la lista para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, y casi seguro incluirá a Manuel Neuer. Eso no gustará a Dietmar Hamann. El siempre crítico exjugador de la selección alemana considera un «gran peligro» el regreso del portero de 40 años del Bayern, ausente desde hace dos, como declaró a Absolut Fußball.
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¿Manuel Neuer, «una piedra en el zapato del equipo»? Graves acusaciones contra Julian Nagelsmann por su espectacular regreso de cara al Mundial
Opina que «convocar de nuevo a Neuer podría dividir al equipo»: «Estoy seguro de que muchos jugadores no bávaros respaldan a Baumann. No podemos permitirnos más problemas», afirmó el comentarista televisivo de 52 años.
Nagelsmann había respaldado a Baumann durante meses y lo había confirmado como titular para el Mundial. Sin embargo, tras su destacada actuación en la ida de cuartos de la Champions contra el Real Madrid, se multiplicaron los rumores sobre un posible regreso del emblemático portero, retirado tras la Eurocopa de Alemania.
Según Sport Bild, el riesgo de división es bajo: varios líderes del Bayern y algunos internacionales de otros equipos apoyan el regreso del guardameta de 40 años.
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Manuel Neuer, a punto de volver a la selección alemana: Hamann recuerda su error ante el Real Madrid
El sábado estalló la noticia: según Sky, Nagelsmann y Neuer acordaron su regreso a la gran competición, pese a las promesas del técnico a Baumann. Hamann no lo entiende, sobre todo por el reciente pasado de Neuer en la selección y sus dos errores en la vuelta de cuartos contra el Real Madrid.
«Tuvo un papel decisivo en nuestra temprana eliminación en Rusia y Catar», criticó Hamann. «Sí, Neuer ha estado bien esta temporada, pero también falló en la vuelta de cuartos de la Champions contra el Real Madrid. Eso no se puede olvidar». Y añadió que está «lejos de afirmar que vaya a jugar un torneo por encima de la media».
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La espera de Nagelsmann por ter Stegen fue en vano: Max Kruse expresa una sospecha controvertida
Max Kruse, otro exinternacional alemán, criticó la decisión de Nagelsmann de devolver la titularidad a Neuer y dejar a Baumann en el camino al Mundial. «Es inaceptable reabrir este tema en la última jornada», afirmó en un directo de Twitch y añadió una sospecha controvertida.
A su juicio, Nagelsmann nunca consideró de verdad a Baumann como titular en el Mundial, sino que esperaba la recuperación de Marc-André ter Stegen. Tras la lesión de Neuer, Nagelsmann le había prometido la titularidad en el Mundial, pero luego su suerte cambió.
Primero se rompió el tendón rotuliano, luego perdió la titularidad en el Barça y se operó la espalda. Para jugar, se fue cedido al Girona en invierno. Tras dos buenos partidos, volvió a lesionarse gravemente del muslo y se sometió a otra cirugía. No juega desde finales de enero y ya se perdió el Mundial.
«Creo que Nagelsmann esperaba la recuperación de ter Stegen, pero al no lograrla optó por Neuer», concluyó Kruse.
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Urbig y Nübel completan el cuarteto de porteros de Nagelsmann para el Mundial
Aunque fue relegado a suplente poco antes de la fase final del Mundial, Baumann expresó su decepción a Nagelsmann pero se mostró dispuesto a ser el reemplazo de Neuer, quien esta temporada volvió a sufrir lesiones.
La presencia de Neuer en la final de Copa del sábado ante el VfB Stuttgart aún es duda por una nueva lesión en la pantorrilla, la cuarta del curso.
Le reemplazó Jonas Urbig, quien, según todos los medios, viajará al Mundial solo como sparring. Se espera que Alexander Nübel, del VfB Stuttgart, ocupe el tercer puesto de porteros.