¿Manuel Neuer, «una piedra en el zapato del equipo»? Graves acusaciones contra Julian Nagelsmann por su espectacular regreso de cara al Mundial

Opina que «convocar de nuevo a Neuer podría dividir al equipo»: «Estoy seguro de que muchos jugadores no bávaros apoyan a Baumann. No podemos permitirnos más problemas», afirmó el comentarista televisivo de 52 años.

Nagelsmann había respaldado a Baumann durante meses y lo había confirmado como titular para el Mundial. Sin embargo, tras su destacada actuación en la ida de cuartos de la Champions contra el Real Madrid, han resurgido los rumores sobre su regreso, lo que podría alterar la armonía del grupo.

Según Sport Bild, el riesgo de división sería bajo: varios líderes del Bayern y algunos internacionales no bávaros ya respaldaron ante Nagelsmann el regreso del guardameta de 40 años.