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Khaled Mahmoud

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Manuel Neuer se perderá la final de copa del Bayern de Múnich por una nueva lesión, tras confirmarse el regreso a la selección alemana del jugador de 40 años

M. Neuer
Bayern Múnich
DFB-Pokal
J. Urbig
Bayern Múnich vs VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
Germany
World Cup
J. Nagelsmann

La semana de altibajos de Manuel Neuer sigue: el Bayern Múnich confirmó que el portero se perderá la final de la Copa de Alemania ante el Stuttgart por lesión. La noticia llega menos de 24 horas después de que el jugador de 40 años fuera nombrado, de forma sorpresiva, portero titular de Alemania para el Mundial 2026.

  • Una lesión en la pantorrilla le impide jugar la final de la copa.

    El Bayern no podrá contar con su capitán en la final de la DFB-Pokal del sábado contra el Stuttgart, actual campeón. El club emitió un comunicado el viernes: una lesión muscular en la pantorrilla izquierda deja al portero fuera de la convocatoria para la final en Berlín.

    El veterano sufrió la lesión en el último partido de la Bundesliga contra el Colonia. Aunque en un principio se habló de un breve descanso, su baja complica los planes de Vincent Kompany para cerrar la temporada con un título. Por ahora no hay fecha para su regreso a los entrenamientos.

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    Nagelsmann confirma su participación en el Mundial

    Antes de conocerse las últimas noticias sobre su estado físico, el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, confirmó que la leyenda del Bayern ha decidido poner fin a su retiro internacional tras dos años y que acudirá al Mundial como portero titular de la selección.

    Al anunciar la convocatoria, Nagelsmann afirmó: «Sí, cuento con él. Todos sabemos el aura que rodea a Manu. Es la decisión correcta».

    La decisión se tomó tras un debate interno en el cuerpo técnico, que valoró la amplia experiencia y el palmarés de Neuer frente a otras alternativas.

  • Un duro golpe para Oliver Baumann

    El regreso de Neuer y su confirmación como titular han generado incertidumbre entre los demás porteros alemanes. Se esperaba que Oliver Baumann, del Hoffenheim, fuera el titular tras las lesiones de Marc-André ter Stegen, pero ahora deberá asumir un papel secundario en el torneo. Nagelsmann admitió que darle la noticia fue difícil y calificó la decisión como «un duro golpe» para Baumann.

    Aun así, el técnico lo elogió: «Es un portero de talla mundial» y destacó su compromiso de apoyar al equipo pese a su rol. Alemania contará además con Jonas Urbig, quien se integra como compañero de entrenamiento para mantener la competencia entre los arqueros.

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    El camino de Alemania hacia el título de 2026

    La selección alemana iniciará su preparación para el Mundial el 27 de mayo en Herzogenaurach y confía en que Neuer esté listo para los amistosos contra Finlandia y Estados Unidos. Debutará en el torneo el 14 de junio en Houston ante Curazao, y luego afrontará a Costa de Marfil y Ecuador en el Grupo E.

    Con Joshua Kimmich como capitán y Neuer de vuelta en el once, Nagelsmann combina liderazgo veterano y flexibilidad táctica para buscar el quinto título mundial de Alemania. Por ahora, todos los ojos están puestos en la enfermería de la Sabener Strasse, donde Neuer trabaja para llegar en forma al viaje trasatlántico.

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