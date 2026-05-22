Manuel Neuer se perderá la final de copa del Bayern de Múnich por una nueva lesión, tras confirmarse el regreso a la selección alemana del jugador de 40 años

El Bayern no podrá contar con su capitán en la final de la DFB-Pokal del sábado contra el Stuttgart, actual campeón. El club emitió un comunicado el viernes: una lesión muscular en la pantorrilla izquierda deja al portero fuera de la convocatoria para la final en Berlín.

El veterano sufrió la lesión en el último partido de la Bundesliga contra el Colonia. Aunque en un principio se habló de un breve descanso, su baja complica los planes de Vincent Kompany para cerrar la temporada con un título. Por ahora no hay fecha para su regreso a los entrenamientos.