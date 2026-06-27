AFP
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Manuel Neuer rechaza ser el culpable de la derrota ante Ecuador, pese a las críticas de comentaristas y prensa alemanes
Neuer rechaza asumir la responsabilidad tras una derrota que ha salido cara
Neuer rechazó las críticas que lo culpan del gol decisivo en la derrota 2-1 ante Ecuador. Al preguntársele sobre el tanto de Gonzalo Plata en el 77’, el portero de 40 años se defendió y negó responsabilidad. El tanto llegó tras un rebote en el área que Plata aprovechó adelantándose a Tah y rematando a bocajarro. Neuer dudó en la jugada, lo que generó críticas por su posicionamiento y decisión.
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Neuer y Nagelsmann defienden el papel del portero
Neuer defendió su decisión y explicó por qué consideraba correcto su posicionamiento.
«Cualquiera que haya sido portero sabe que así debo colocarme respecto al balón», declaró Neuer tras el partido. «Solo quería atraparlo; era la opción más segura. Si lo hubiera atrapado a la altura del pecho, podría haber sido un autogol».
Al preguntársele si asumía la responsabilidad del gol, respondió rotundamente: «No».
Nagelsmann también lo defendió: «No ha habido ni un solo partido en el que el portero haya tenido que lucirse de verdad. Tenemos que defender de otra manera desde el principio. Es una situación extremadamente ingrata para un portero».
Aumenta la presión sobre la decisión de Alemania respecto a la portería
A pesar de la confianza de Neuer, las críticas crecen. El ex capitán alemán Lothar Matthäus cuestionó su actuación, argumentando que fue demasiado cauteloso en el momento decisivo.
«Se acerca con demasiada vacilación. Se mostró demasiado tímido; ese no es el Neuer que conocemos», afirmó, según recoge el Waz.
Además, Neuer ha encajado cuatro goles en tres partidos de la fase de grupos, y el primer disparo a puerta en cada uno le ha superado. Su regreso como portero titular de Alemania tras dos años de ausencia ha reavivado el debate, especialmente después de que Oliver Baumann brillara en la fase de clasificación y en el último amistoso contra Estados Unidos antes de ser descartado.
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Nagelsmann se enfrenta a un escrutinio creciente.
Nagelsmann ha respaldado a Neuer, pero el debate sobre la portería alemana sigue vivo. A pocos días de los dieciseisavos, cada decisión sobre el veterano portero será ampliamente analizada. El seleccionador mantiene su postura, aunque la presión de comentaristas y medios crecerá tras la derrota ante Ecuador.