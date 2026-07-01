Getty Images Sport
Traducido por
Manuel Neuer no se arrepiente de haber vuelto a la selección alemana a pesar de la «dolorosa y extremadamente decepcionante» eliminación en el Mundial ante Paraguay
Una despedida internacional agridulce
Neuer, de 40 años, ha anunciado su retirada definitiva de la selección alemana. El capitán del Bayern de Múnich se había retirado tras la Euro 2024, pero volvió para el Mundial de Norteamérica tras la lesión de Marc-André ter Stegen.
Sin embargo, el regreso soñado se truncó: Alemania cayó en octavos de final tras perder 4-3 en los penaltis contra Paraguay. A pesar de la eliminación, Neuer asegura que fue correcto volver a ponerse los guantes y se muestra orgulloso de haber representado a los cuatro veces campeones del mundo.
Neuer reflexiona sobre la decepción del Mundial
Neuer anunció en redes su retirada de la selección y reconoció la frustración por el rendimiento de Alemania en el torneo. El veterano guardameta admitió que el equipo no estuvo a la altura de las expectativas, prolongando una racha negativa: campeón en 2014 con Neuer, eliminado en la fase de grupos en 2018 y 2022, y ahora fuera en dieciseisavos bajo la dirección de Julian Nagelsmann pese al talento de la plantilla.
En Instagram afirmó: «¡Siempre ha sido un honor! La eliminación es extremadamente decepcionante; no estuvimos a la altura y debimos llegar más lejos. Este final es doloroso, pero decidí jugar con Alemania una vez más porque vestir su camiseta siempre me ha llenado de orgullo».
Fortaleza mental y liderazgo de los veteranos
A sus 40 años, Neuer regresó para guiar a la nueva generación de estrellas alemanas. Con cuatro Mundiales a sus espaldas, su experiencia resultaba valiosa aunque ya no brillara sobre el césped. Durante el torneo no mantuvo la portería a cero: encajó en la victoria 7-1 ante Curazao, en el 2-1 contra Costa de Marfil, fue culpado del gol decisivo en la derrota 2-1 frente a Ecuador y recibió otro en el 1-1 contra Paraguay, antes de la eliminación en los penaltis.
«A mis 40 años y con cuatro Mundiales, quería ayudar a los jóvenes dentro y fuera del campo», explicó Neuer. «A pesar del amargo final, no me arrepiento. Mi decepción es indescriptible, pero siento una inmensa gratitud. Gracias por vuestro apoyo durante todos estos años y en este torneo».
- Getty Images Sport
El final de una carrera internacional legendaria
La retirada de Neuer marca el fin de una era para el fútbol alemán, pues era uno de los últimos vínculos con la selección campeona del Mundial 2014. Cierra una legendaria carrera internacional de 128 partidos con Alemania, 23 de ellos en Mundiales desde su debut en 2010, cuando la «Die Mannschaft» quedó tercera. En ellos encajó 21 goles y mantuvo la portería a cero en siete ocasiones.