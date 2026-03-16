Para hacerse una idea de lo especial que es la trayectoria de Leonard Prescott, basta con echar un vistazo a las trayectorias de sus compañeros de la portería del FC Bayern. Sven Ulreich y Jonas Urbig debutaron a los 19 años con el VfB Stuttgart y el SSV Jahn Regensburg, respectivamente, mientras que Manuel Neuer no lo hizo hasta los 20 con el FC Schalke 04.
Traducido por
¡Manuel Neuer ni siquiera se acercó a eso! Un joven de 16 años podría hacer historia en el FC Bayern, pero sus estadísticas plantean algunas dudas
Dado que ahora están todos lesionados, Prescott podría debutar el miércoles en un partido oficial con el primer equipo del FC Bayern, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atalanta de Bérgamo, con 16 años y 176 días. Con ello, sería cuatro años más joven que Neuer en su día y dos años más joven que el portero más joven hasta la fecha en la historia del FC Bayern: Sven Scheuer jugó con el equipo de Múnich en 1989 con 18 años.
Al mismo tiempo, Prescott se convertiría en el portero más joven de la historia de la Liga de Campeones y en el octavo jugador más joven de todos los tiempos. A la cabeza se encuentra Max Dowman, que debutó en noviembre con el Arsenal a la edad de 15 años. Le siguen Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) y Lamine Yamal (FC Barcelona).
- IMAGO / Passion2Press
FC Bayern: Leonard Prescott se quedó en el banquillo contra el Bayer Leverkusen
¿Qué posibilidades hay de que Prescott pueda jugar? Según el entrenador Vincent Kompany, Neuer (desgarro muscular) no volverá hasta después de la concentración de selecciones, a principios de abril. Ulreich sufrió un desgarro de un grupo de músculos en el empate 1-1 contra el Bayer Leverkusen y estará de baja varias semanas. Solo Jonas Urbig podría estar en forma para el miércoles. El jugador de 22 años sufrió una conmoción cerebral en la victoria por 6-1 en el partido de ida contra el Atalanta.
El siguiente en la jerarquía de porteros sería, en realidad, Leon Klanac, del equipo filial (19), pero lleva tiempo de baja por una lesión en el muslo. En la Liga Regional le sustituye Jannis Bärtl (19). Sin embargo, Kompany parece valorar más al portero del equipo sub-19, Prescott. En el partido de ida contra el Atalanta fue el tercer portero, mientras que contra el Leverkusen se sentó en el banquillo como suplente.
- (C)Getty Images
Leonard Prescott nació en Nueva York y se crió en Berlín
Prescott nació en Nueva York en 2009, hijo de madre alemana y padre estadounidense; posteriormente creció en Berlín y jugó en las categorías inferiores del Union. En 2023, Prescott fichó por el FC Bayern. Se saltó por completo la categoría sub-17 y, desde el verano, este gigante de 1,96 metros ocupa la portería del equipo sub-19. Curiosamente, desde un punto de vista puramente estadístico, las cosas le están yendo bastante mal allí: en 16 partidos solo ha mantenido la portería a cero una vez y ha encajado 30 goles. Aunque Prescott se clasificó con su equipo para la fase principal de cuatro grupos como ganador del Grupo E de la fase previa, actualmente ocupa el cuarto puesto del Grupo C, por detrás del RB Leipzig, el Borussia Mönchengladbach y el 1. FC Kaiserslautern.
Prescott ya ha disputado partidos con las selecciones alemanas sub-16 y sub-17. Sin embargo, también tiene la nacionalidad estadounidense, por lo que, en teoría, podría jugar con su selección nacional. Su contrato con el FC Bayern se extiende hasta 2027.
Hace unos años, otro portero joven causó sensación en el FC Bayern: Christian Früchtl. A principios de 2016, el entrenador Pep Guardiola se llevó al joven de 15 años a la concentración de pretemporada. También era portero de las selecciones juveniles alemanas y también era muy alto para su edad. Sin embargo, Früchtl no disputó su primer y único partido con el equipo de Múnich hasta 2022, a los 22 años. Desde el verano de 2024 es portero suplente en el US Lecce, equipo de la primera división italiana.
Leonard Prescott en el equipo sub-19 del FC Bayern
Concurso Partidos Goles encajados Sin encajar goles Bundesliga Sub-19 11 18 - Liga Juvenil de la UEFA 4 10 1 Copa DFB Juvenil 1 2 -