Manuel Neuer negocia la renovación de su contrato con el Bayern de Múnich, pero el portero, de 40 años, deberá aceptar una reducción salarial

Según Sky, han comenzado oficialmente las negociaciones para que Neuer extienda su etapa en el Bayern de Múnich. El jueves, su agente, Thomas Kroth, acudió a la sede del club en la Sabener Strasse para iniciar las conversaciones sobre un nuevo contrato. Aunque su actual vínculo vence en 2026, ambas partes valoran extenderlo hasta 2027.

Llegado del Schalke en 2011, Neuer se ha erigido como símbolo del dominio bávaro, con 596 partidos, 13 Bundesligas y 2 Champions. A sus 38 años, mantiene la ilusión: «Me lo estoy pasando muy bien».