Getty Images Sport
Traducido por
Manuel Neuer lamenta la falta de «instinto asesino» del Bayern de Múnich, mientras Harry Kane y el resto del equipo ven esfumarse su sueño de la Liga de Campeones ante el PSG
Neuer reflexiona sobre las oportunidades perdidas
El capitán del Bayern, Neuer, fue claro tras la eliminación en semifinales de la Liga de Campeones: “Nos faltó sangre fría en el último tercio”. Después del 1-1 en el Allianz Arena, que clasificó al PSG con un global de 6-5, el portero atribuyó la diferencia a la eficacia.
«Hoy nos faltó instinto asesino en ataque, aunque tuvimos oportunidades para ganar», dijo Neuer aDAZN. El exinternacional alemán se mostró frustrado al ver que su equipo, pese a dominar la posesión, solo creó peligro en los últimos instantes ante el vigente campeón.
- AFP
El PSG marca la pauta en el área
Neuer elogió la eficacia del equipo de Luis Enrique, que aprovechó sus oportunidades en los momentos clave. Tras el gol de Dembélé en Múnich, la remontada se hizo muy difícil para el Bayern.
Al comparar ambos equipos, Neuer añadió: «No creamos muchas ocasiones claras, pero cuando llegaron, el París las aprovechó: marcaron cinco goles en la ida. Eso es lo que necesitábamos hoy. Estuvimos cerca de la final, pero no pudimos rematar la faena».
Jonathan Tah reconoce que el PSG se merecía el pase a la final
El defensa Jonathan Tah respaldó a su capitán y admitió que el campeón francés fue superior en ambas semifinales. El central destacó que el gol temprano de Dembélé cambió el partido de vuelta y dejó al Bayern sin reacción.
«Se merecieron pasar a la final. Ambos partidos estuvieron reñidos. Fueron partidos diferentes, no se pueden comparar. Ganaron dos veces, así que hay que reconocerlo», comentó Tah. «Marcaron el primer gol muy rápido. Defendieron muy bien durante muchos minutos. No presionamos lo suficiente a su defensa. Ahora es una gran decepción, pero para tener éxito hay que saber lidiar con los momentos difíciles. No siempre se puede ganar. Podemos estar orgullosos de cómo actuamos y de haberlo dado todo. La final será un buen partido, pero ahora no me centro en ese encuentro».
- Getty Images Sport
La remontada final no bastó para Kane y su equipo.
A pesar del gol de Harry Kane en los últimos minutos, el Bayern no pudo superar la defensa del PSG y dijo adiós a su sueño de triplete. La frustración en el Allianz Arena aumentó por algunas manos no señaladas, detalles que castigaron a los bávaros en una dolorosa eliminación.
El Bayern se centra ahora en la liga, mientras el PSG avanza a la final de la Liga de Campeones en Budapest el 30 de mayo. Allí se medirá al Arsenal, que eliminó al Atlético, mientras el conjunto francés aspira a ser el segundo equipo de la era moderna en revalidar el título.