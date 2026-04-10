Manuel Neuer «haría bien» en retirarse si el Bayern de Múnich gana la Liga de Campeones esta temporada, según una leyenda del fútbol alemán, que desaconseja su regreso al Mundial

«¿No es este el momento perfecto para volver a ganar todos los títulos con el Bayern y luego retirarse en la cima?», preguntó Kahn. «¿Acaso necesito un Mundial en Estados Unidos con más de 40 grados a la sombra? ¿Tengo que volver a pasar por eso? Esos son los pensamientos que creo que se está planteando».

Y si vuelve a ganar la Liga de Campeones con el Bayern, sería su tercer título. Es campeón del mundo. Entonces sería inteligente decir: “Ya está”. Eso también es un arte para un deportista».