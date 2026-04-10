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Manuel Neuer «haría bien» en retirarse si el Bayern de Múnich gana la Liga de Campeones esta temporada, según una leyenda del fútbol alemán, que desaconseja su regreso al Mundial
Kahn insta a Neuer a retirarse en lo más alto
En una entrevista con Sky Sports, Kahn habló del futuro del capitán del Bayern de Múnich, de 40 años. Tras su gran partido contra el Real Madrid, crecen los rumores sobre si debería volver a la selección. Pero Kahn cree que su adiós definitivo debe llegar tras lograr un título europeo con su club, no con la selección.
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Lo que dijo Kahn
«¿No es este el momento perfecto para volver a ganar todos los títulos con el Bayern y luego retirarse en la cima?», preguntó Kahn. «¿Acaso necesito un Mundial en Estados Unidos con más de 40 grados a la sombra? ¿Tengo que volver a pasar por eso? Esos son los pensamientos que creo que se está planteando».
Y si vuelve a ganar la Liga de Campeones con el Bayern, sería su tercer título. Es campeón del mundo. Entonces sería inteligente decir: “Ya está”. Eso también es un arte para un deportista».
Una leyenda del fútbol alemán advierte sobre el regreso al Mundial
A pesar de los rumores de que Nagelsmann obstaculiza el regreso de la leyenda a la selección, el debate continúa. Didi Hamann, que también participó en el debate, fue directo sobre el papel del portero en la selección alemana. Al preguntarle sobre la posibilidad de que el veterano volviera a ponerse los guantes para el torneo de 2026, el excentrocampista del Liverpool fue tajante.
«Yo no me llevaría a Manuel Neuer al Mundial», afirmó. Además, criticó a Nagelsmann por priorizar los sistemas sobre la mentalidad y el espíritu necesarios en un gran torneo.
Además, lamentó la falta de líderes como Kroos o Gündoğan en la actual plantilla.
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Campaña alemana de 2026
Nagelsmann quiere devolver a Alemania a la gloria del Mundial tras las decepciones de 2018 y 2022, cuando el campeón de 2014 quedó eliminado en la primera ronda.
En 2026, los tetracampeones buscan regresar a la pelea por el título y arrancarán ante un grupo asequible conformado por Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.