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Adhe Makayasa

Traducido por

Manuel Neuer elogia al «muy bueno» Loris Karius mientras el Schalke pone fin a la histórica racha goleadora del Bayern de Múnich

M. Neuer
L. Karius
Schalke 04 vs Bayern Múnich
Schalke 04
Bayern Múnich
Bundesliga

Manuel Neuer elogió a Loris Karius por una brillante actuación de MVP que permitió al recién ascendido Schalke sacar un notable empate 0-0 ante el Bayern de Múnich el sábado. Las intervenciones salvadoras con la punta de los dedos del guardameta de 33 años evitaron que el Bayern viera puerta por primera vez en 59 partidos oficiales, poniendo fin a los dos años ininterrumpidos del gigante bávaro en lo más alto.

  • Los anfitriones ascendidos frenan a los campeones

    Vincent Kompany dejó en el banquillo tanto a Harry Kane como a Michael Olise durante un deslavazado periodo inicial en el que Luis Diaz desaprovechó dos clarísimas ocasiones mano a mano. El Bayern elevó drásticamente el ritmo tras el descanso al dar entrada a Kane, Olise y Jamal Musiala para su primera aparición de la temporada. Sin embargo, la firme retaguardia del Schalke y una sobresaliente parada con la punta de los dedos de Karius para evitar el gol de Kane dieron a los locales un trabajado primer punto.


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  • FC Augsburg v FC Schalke 04 - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    El portero elogia el espíritu de equipo

    La inspirada actuación del guardameta de 33 años culminó un auténtico arco de redención después de que anteriormente se planteara retirarse de forma prematura tras etapas complicadas en la escena europea. Tal y como recoge la Bundesliga, Karius dijo: "Fue genial para mí. Solo tuve que gritar para que siguieran, subieran, retrocedieran. Muchísimo mérito para los chicos por lo que hicieron. Evitaron muchísimo e hicieron que todo fuera increíblemente difícil para el Bayern. Los chicos trabajaron de verdad hasta que no pudieron más. Hoy todos pueden estar orgullosos de su actuación".

  • Se acaba una histórica racha goleadora

    El empate sin goles en el Veltins-Arena puso fin a la extraordinaria racha del Bayern, que había marcado en 59 partidos oficiales consecutivos desde julio de 2025. Ese partido sin marcar también apartó a los vigentes campeones del liderato de la Bundesliga por primera vez en 67 jornadas. Neuer no dudó en elogiar a su homólogo: "Loris Karius estuvo muy bien y, sin duda, fue la elección correcta como Jugador del Partido. Tuvimos tres grandes ocasiones que él evitó. Eso fue definitivamente clave para que no ganáramos este partido".

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    Un reto continental espera a los gigantes

    Los hombres de Kompany deben afinar rápidamente su puntería de cara al partido inaugural de la fase de liga de la Champions League del jueves en casa ante el conjunto noruego Bodo/Glimt. La competición doméstica se reanuda con una visita para medirse al recién ascendido a la Bundesliga Elversberg el 13 de septiembre, mientras el gigante bávaro busca recuperar el liderato. Para el Schalke, demostrar su solidez defensiva ante la élite de Alemania supone un enorme impulso psicológico en su lucha por la permanencia.

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