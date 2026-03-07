Manuel Neuer descartado para partidos clave de la Champions League y la Bundesliga tras conocer el alcance de su lesión en la pantorrilla

Mientras varios medios informaban sobre la gravedad del problema, el comunicado oficial del club aclaró la situación. Este último contratiempo se suma a una reciente lesión en la pantorrilla que obligó a Neuer a perderse varios partidos importantes, entre ellos el Klassiker contra el Borussia Dortmund el 28 de febrero, que el Bayern ganó por 3-2. En cuanto a la situación actual, el club proporcionó el sábado una actualización en la que se podía leer: «Manuel Neuer sufrió un pequeño desgarro muscular en la pantorrilla izquierda durante el partido de la Bundesliga contra el Mönchengladbach el viernes por la noche y estará de baja por el momento. Este fue el resultado de un examen en profundidad realizado por el departamento médico».