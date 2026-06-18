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Manuel Neuer confirma que se retirará de la selección alemana tras el Mundial de 2026, con el objetivo de despedirse con un segundo título mundial
El último capítulo internacional del número uno de Alemania
El icono del Bayern de Múnich, de 40 años, ya había colgado los guantes con la selección alemana tras la Eurocopa de 2024, pero se le convenció para que volviera tras demostrar su gran forma a nivel de club.
En rueda de prensa, Neuer explicó su retirada: «En 2024 di un paso al lado tras una gran Eurocopa en casa; fue la decisión correcta. Seguir con la selección habría sido una carga deportiva demasiado grande durante los últimos dos años».
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El camino claro hacia la jubilación
A pesar de su regreso al once con Nagelsmann, Neuer asegura que no habrá más cambios: disfruta de su quinto Mundial, pero ya prepara su futuro tras la selección.
El portero se mostró tajante: «Para mí está claro que este es mi último torneo. No tengo intención de estar allí dentro de dos años para la próxima Eurocopa. En los últimos días he asumido el hecho de que estos son los últimos partidos con Alemania. Pero quiero mirar hacia adelante, a todos los partidos, y no pensar en ninguna camiseta de despedida».
Gestión de la jerarquía de porteros
El regreso de Neuer mandó a Oliver Baumann al banquillo, pese a que el portero del Hoffenheim iba a ser el titular del torneo durante la ausencia del capitán. Sin embargo, el veterano guardameta asegura que no hay tensiones en la plantilla tras su actuación en la victoria 7-1 ante Curazao, su primer partido con Alemania en dos años.
«Trabajamos juntos con Oliver. Nos apoyamos y entrenamos por el equipo. Tras reunirnos, discutimos algunas cosas y hablamos de cómo se había producido (mi regreso)», explicó Neuer. Esta armonía es clave mientras Alemania intenta dejar atrás las eliminaciones en la fase de grupos de 2018 y 2022.
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En busca de su segundo título de la Copa del Mundo
Alemania se prepara para enfrentar a Costa de Marfil este sábado, y Neuer se enfoca en asegurar un lugar en las eliminatorias. Una victoria les daría el pase con anticipación y permitiría al veterano portero soñar con ser el primer alemán en ganar dos Mundiales.
«Este es nuestro objetivo. Lo tenemos todo en nuestras manos. No queremos mirar atrás a los Mundiales anteriores», afirmó Neuer. «El equipo no se preocupa por eso. El siguiente paso es Costa de Marfil. Clasificarnos tras el segundo partido sería especial y nos permitiría mirar más allá. Es un regalo estar aquí de nuevo. Sería muy especial conseguirlo por segunda vez, pero si no creyera que podemos lograrlo, no estaría aquí».