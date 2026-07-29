Manuel Neuer confirma que planea retirarse al final de la temporada 2026-27 mientras el icono del Bayern de Múnich aspira a despedirse con una tercera Champions League

A pesar de la inminente retirada, Neuer sigue siendo tan competitivo como siempre, con la vista firmemente puesta en la gloria europea. El veterano guardameta ya ha conquistado dos medallas de campeón de la Champions League durante su etapa en el Bayern, y la motivación por lograr una tercera sigue siendo el motor de su trabajo diario. La temporada pasada terminó con el disgusto de una eliminación en semifinales contra el Paris Saint-Germain, pero Neuer cree que la plantilla actual es más que capaz de volver a la cima del fútbol europeo antes de que finalmente cuelgue las botas.

«Nuestros objetivos son todos los objetivos que podamos lograr», explicó Neuer, que la pasada campaña ganó su 13.º título de la Bundesliga, igualando el récord. «Siempre dijimos durante toda la temporada pasada que cada partido es el más importante. Esa es la mentalidad con la que afrontamos también esta temporada: queremos ganar a todos. Creo que hemos hecho una buena temporada y que, con este equipo, tenemos el potencial para ganar a todos y lograr todos nuestros objetivos».