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¡Manuel Neuer bate el récord de Thomas Muller! La leyenda del Bayern de Múnich establece una increíble nueva marca histórica en la Champions League tras su aparición ante el Bodo/Glimt
El veterano portero alcanza un hito
El veterano portero del Bayern Neuer entró oficialmente en los libros de historia de la Champions League tras ser titular contra el Bodo/Glimt en el estreno del jueves de la temporada 2026-27. Esta aparición garantiza que Neuer ya ha representado al Bayern en 18 temporadas distintas en la principal competición europea, superando la anterior marca de Muller, que era de 17. Este hito extraordinario, a los 40 años, refuerza aún más el legado del capitán como una de las figuras más longevas de la historia del club bávaro.
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La ambición arde por el triplete
En su rueda de prensa previa al partido, el veterano guardameta subrayó su fe inquebrantable y sus ambiciosos objetivos para la presente temporada.
Al detallar su motivación para seguir compitiendo al más alto nivel, Neuer dijo, según informó @iMiaSanMia en X: "Empiezo la temporada para lograr todo lo que podamos lograr. Creo que lo tenemos en nuestro equipo. Esa es también la razón por la que decidí continuar. Sé que todo es posible con este equipo, el cuerpo técnico y nuestro espíritu".
Al insistir en su objetivo de conquistar una tercera corona europea con el Bayern tras los triunfos de 2013 y 2020, el capitán añadió: "Significaría mucho para mí ganar el título de la Champions League por tercera vez. Sabemos que nos enfrentaremos a equipos duros, solo tenemos que hacer nuestro trabajo y centrarnos en el inicio".
El portero líbero revoluciona el fútbol
Desde que llegó procedente del Schalke en 2011, Neuer ha revolucionado la portería moderna con su proactivo estilo de guardameta-líbero, saliendo de su área para neutralizar el peligro e iniciar ataques. Además de acumular 139 apariciones europeas con el Bayern y 22 con el Schalke, el capitán comparte ahora funciones con la prometedora joven promesa Jonas Urbig, que está siendo preparado como su sucesor a largo plazo. La cúpula del club sigue gestionando con prudencia el tiempo de juego del veterano para garantizar su resistencia en encuentros de máxima exigencia.
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Se avecina una extenuante fase de liga
El Bayern centra ahora su atención en un exigente calendario de la fase de liga, que incluye duelos de alto nivel contra el Arsenal, el Atlético de Madrid, el Manchester United y el Real Betis. La serenidad de Neuer y su amplísima experiencia continental siguen siendo activos vitales para el cuerpo técnico en su búsqueda de estabilidad defensiva en el escenario europeo. Con su actual contrato con el Bayern vigente hasta junio de 2027, cada nueva aparición esta temporada no hará más que afianzar aún más el histórico legado europeo del veterano guardameta.
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