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Manuel Neuer alcanza un «acuerdo total» para renovar su contrato con el Bayern de Múnich, tras aceptar el portero, de 40 años, una reducción salarial
Legend asegura el futuro del Allianz Arena
Según Sky Alemania, Neuer ha llegado a un «acuerdo total» para renovar con el Bayern hasta el 30 de junio de 2027. La directiva, que deseaba retener a su capitán, celebra la noticia.
La firma se anunciará antes del último partido en casa, este sábado contra el FC Colonia. Llegado del Schalke en 2011, Neuer ya es el mejor portero de la historia del club y ahora podrá batir más récords al final de su carrera.
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Sacrificio económico para el veterano
El Bayern quería conservar a su portero titular, pero negoció una reducción de su salario base. El jugador de 40 años gana unos 20 millones de euros brutos al año con bonificaciones; ahora aceptará menos para ayudar al club a controlar su masa salarial.
Esta medida sigue la estrategia empleada en otras renovaciones recientes para mantener flexibilidad salarial. Al aceptar un salario fijo menor, Neuer reafirma su compromiso con el proyecto a largo plazo del club y garantiza su presencia en el once inicial al menos una temporada más.
Planificación de la sucesión con Jonas Urbig
La renovación de Neuer no ignora el futuro. Parte clave de la estrategia del Bayern es la formación de Jonas Urbig, cada vez más visto como su sucesor. El portero de 22 años seguirá como segundo la próxima temporada, pero jugará más de los 21 partidos que ha disputado este curso.
El cuerpo técnico busca integrarlo con más frecuencia para asegurar una transición suave cuando Neuer se retire. Además, el club quiere conservar al veterano suplente Sven Ulreich, mientras que los jóvenes como Leonard Prescott podrían ser cedidos o incorporados al filial para seguir creciendo.
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Un legado histórico que perdura
En sus 15 años en Múnich, Neuer ha sido imparable: 13 Bundesligas, dos Champions y un papel clave en la era dorada del club. A pesar de su edad, mantiene un alto nivel, por lo que la directiva lo considera esencial.
Al extender su contrato hasta 2027, Neuer podría superar los 600 partidos con el club y afianzar aún más su legado. Con el acuerdo cerrado, los aficionados disfrutarán de su dominio en el Allianz Arena al menos una temporada más.