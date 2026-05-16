El portero de 40 años del campeón alemán fue sustituido por el entrenador Vincent Kompany en el minuto 60 del partido que terminó 5-1 contra el Effzeh, y fue reemplazado por el suplente Jonas Urbig.
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«Eso no os incumbe»: Manuel Neuer aviva los rumores. ¿Volverá realmente a la selección alemana?
Todo empezó con un córner del Colonia. Al lanzar el balón al banquillo, Neuer indicó que no podía seguir. De camino a la banda se señaló la pierna izquierda, aunque no parecía muy afectado y mostró el pulgar a algunos rivales. Esta temporada, el portero de 40 años ha sufrido varias lesiones menores, principalmente en la pantorrilla izquierda.
Neuer da pistas y aviva las especulaciones
Con la final de la Copa DFB ante el VfB Stuttgart y un posible Mundial en el horizonte, una lesión de Neuer sería un golpe duro. Pero, tras el partido, el portero tranquilizó a todos. Tras el partido regresó al campo, abrazó a sus compañeros, bromeó con ellos y levantó la placa de campeón sin mostrar problemas para saltar y celebrar. Después declaró a Sky: «Noté algo en la pantorrilla, no quise correr ningún riesgo de cara a la semana que viene».
Al ser preguntado si había hablado con el seleccionador Julian Nagelsmann, respondió: «No, ahora no. Hemos estado en contacto todo el año, como con otros exentrenadores y responsables». Varios medios habían informado de que el portero del Bayern estaba en la prelista de 55 jugadores de Julian Nagelsmann para la Copa América. Al ser preguntado por su regreso a la selección, Neuer respondió: «Estoy totalmente relajado. Hoy celebramos el título y la semana que viene tenemos la final de la Copa DFB; eso no es un tema para mí». Al preguntarle si descartaba el Mundial, repitió: «Hoy no es un tema. Lo bonito es que hoy celebramos el título y la semana que viene tenemos otra final. Eso no os incumbe».
Como se suele decir: eso no fue un desmentido, sino todo lo contrario. Así pues, el regreso de Neuer a la selección parece estar cada vez más cerca. Julian Nagelsmann podría aclarar la situación el sábado por la noche durante su aparición en el programa ZDF-Sportstudio.
Una cadena de televisión anuncia que el regreso de Neuer es ya un hecho
El reportero de Sky Florian Plettenberg, bien informado, asegura que Neuer vuelve a la selección alemana.
En X, Plettenberg escribió: «Regreso al Mundial decidido: Julian Nagelsmann recupera a Manuel Neuer como número 1 de Alemania — CERRADO». Tras hablar con Nagelsmann y el director deportivo de la DFB, Rudi Völler, Neuer habría decidido dar marcha atrás en su retirada.