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FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport
Christian Guinin

Traducido por

«Eso no os incumbe»: Manuel Neuer aviva los rumores. ¿Volverá realmente a la selección alemana?

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M. Neuer
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Bayern Múnich vs FC Colonia
Bayern Múnich
FC Colonia
Germany

Manuel Neuer abandonó el campo antes de tiempo en el partido contra el 1. FC Köln. Sin embargo, el FC Bayern no debe preocuparse, según confirmó el propio Neuer. Sus declaraciones sobre la selección nacional resultan muy reveladoras.

El portero de 40 años del campeón alemán fue sustituido por el entrenador Vincent Kompany en el minuto 60 del partido que terminó 5-1 contra el Effzeh, y fue reemplazado por el suplente Jonas Urbig.

  • Todo empezó con un córner del Colonia. Al lanzar el balón al banquillo, Neuer indicó que no podía seguir. De camino a la banda se señaló la pierna izquierda, aunque no parecía muy afectado y mostró el pulgar a algunos rivales. Esta temporada, el portero de 40 años ha sufrido varias lesiones menores, principalmente en la pantorrilla izquierda.

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  • Neuer da pistas y aviva las especulaciones

    Con la final de la Copa DFB ante el VfB Stuttgart y un posible Mundial en el horizonte, una lesión de Neuer sería un golpe duro. Pero, tras el partido, el portero tranquilizó a todos. Tras el partido regresó al campo, abrazó a sus compañeros, bromeó con ellos y levantó la placa de campeón sin mostrar problemas para saltar y celebrar. Después declaró a Sky: «Noté algo en la pantorrilla, no quise correr ningún riesgo de cara a la semana que viene».

    Al ser preguntado si había hablado con el seleccionador Julian Nagelsmann, respondió: «No, ahora no. Hemos estado en contacto todo el año, como con otros exentrenadores y responsables». Varios medios habían informado de que el portero del Bayern estaba en la prelista de 55 jugadores de Julian Nagelsmann para la Copa América. Al ser preguntado por su regreso a la selección, Neuer respondió: «Estoy totalmente relajado. Hoy celebramos el título y la semana que viene tenemos la final de la Copa DFB; eso no es un tema para mí». Al preguntarle si descartaba el Mundial, repitió: «Hoy no es un tema. Lo bonito es que hoy celebramos el título y la semana que viene tenemos otra final. Eso no os incumbe».

    Como se suele decir: eso no fue un desmentido, sino todo lo contrario. Así pues, el regreso de Neuer a la selección parece estar cada vez más cerca. Julian Nagelsmann podría aclarar la situación el sábado por la noche durante su aparición en el programa ZDF-Sportstudio.

  • Una cadena de televisión anuncia que el regreso de Neuer es ya un hecho

    El reportero de Sky Florian Plettenberg, bien informado, asegura que Neuer vuelve a la selección alemana.

    En X, Plettenberg escribió: «Regreso al Mundial decidido: Julian Nagelsmann recupera a Manuel Neuer como número 1 de Alemania — CERRADO». Tras hablar con Nagelsmann y el director deportivo de la DFB, Rudi Völler, Neuer habría decidido dar marcha atrás en su retirada.