En declaraciones a la página web oficial del Fulham tras su llegada al fútbol inglés, Angel expresó su entusiasmo: "Es una sensación increíble haber fichado por un club tan legendario como el Fulham, el más antiguo de Londres, y competir en una liga como la Premier League, en la que todo jugador sueña con jugar en algún momento de su carrera. También tengo muchas ganas de vivir la pasión de los aficionados y, en particular, la de nuestra afición en Craven Cottage".