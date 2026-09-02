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Manuel Ángel sigue a la pareja del Real Madrid rumbo al Fulham mientras Álvaro Arbeloa cierra su tercera incursión en el Bernabéu
Un centrocampista ficha por el Fulham
El Fulham ha completado el fichaje definitivo de Angel procedente del Madrid en una operación valorada en 3 millones de libras, con el gigante español conservando una cláusula del 50 % de una futura venta. El centrocampista de 22 años ha firmado un contrato de tres años en Craven Cottage, siguiendo los pasos de Gonzalo Garcia y Cesar Palacios para reunirse con el exentrenador del Real Madrid Arbeloa. La incorporación del exinternacional español en categorías inferiores representa un movimiento astuto para reforzar la profundidad del centro del campo del Fulham.
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Angel disfruta del desafío de Londres
En declaraciones a la página web oficial del Fulham tras su llegada al fútbol inglés, Angel expresó su entusiasmo: "Es una sensación increíble haber fichado por un club tan legendario como el Fulham, el más antiguo de Londres, y competir en una liga como la Premier League, en la que todo jugador sueña con jugar en algún momento de su carrera. También tengo muchas ganas de vivir la pasión de los aficionados y, en particular, la de nuestra afición en Craven Cottage".
La campaña de fichajes refuerza la plantilla
Junto a Ángel, el Fulham se aseguró el fichaje del centrocampista sueco Hugo Larsson, procedente del Eintracht Frankfurt, con una cesión inicial y una obligación de compra de 18,3 millones de libras el próximo verano. La defensa también se ha reforzado con la llegada del central austriaco David Affengruber, procedente del Elche, con un contrato de cuatro años que incluye una opción por un año más. La llegada de talento internacional consolidado subraya la ambición agresiva del club de construir una plantilla competitiva para la máxima categoría.
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Arbeloa busca sus primeros puntos
El Fulham recibe el sábado en Craven Cottage a su rival londinense, el Crystal Palace, en su tercer partido de la temporada en la Premier League. Los hombres de Arbeloa están deseando sumar sus primeros puntos después de sufrir derrotas consecutivas ante el Chelsea y el Sunderland. El derbi presenta una oportunidad inmediata para que los nuevos fichajes del club se hagan notar y ayuden al Fulham a salir de la zona de peligro.
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