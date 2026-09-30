Zidane se prepara para su primer partido en casa como seleccionador de Francia, un hito significativo que le lleva de vuelta al Stade de France para enfrentarse a Italia. El encuentro tiene un enorme peso histórico, ya que remite al rival al que se midió en su última aparición profesional como jugador, allá por 2006. Mientras la expectación pública alcanza cotas altísimas, los propios jugadores también están deseando ver qué recibimiento le brinda la afición local a su nuevo mentor este viernes por la noche.

Kone, que se está convirtiendo rápidamente en una figura clave de este renovado centro del campo, habló sobre el aura única que rodea al exentrenador del Real Madrid. "Lo veremos el viernes en el partido, todos vamos a descubrirlo al mismo tiempo que los demás, vamos a descubrir la ovación, vamos a aplaudir, eso es todo", comentó Kone.