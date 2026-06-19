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Ryan Tolmich

Traducido por

«Mantener el equilibrio»: Mauricio Pochettino busca superar la sólida defensa de los Socceroos, con la duda de Christian Pulisic. Cinco claves para el duelo Mundial entre Estados Unidos y Australia

Analysis
USA
World Cup
Australia
FEATURES
USA vs Australia

Con la duda de Christian Pulisic, EE. UU. debe superar la defensa australiana, aguantar su físico y mantener el equilibrio en este clave partido del Mundial.

SEATTLE — El ambiente en la selección masculina de fútbol de Estados Unidos sigue muy positivo. No es sorpresa: empezar el Mundial con un 4-1 sobre Paraguay da motivos para sonreír y ganar confianza.

Sin embargo, en los torneos el ánimo cambia rápido y la sonrisa se ha ido apagando desde la goleada. Desde entonces, toda la atención está en el siguiente rival: Australia, un partido aún más decisivo para el futuro del equipo en el Mundial.

Si ganan, casi asegurarán el primer puesto y el pase a la siguiente ronda. Un empate dejaría todo abierto para el cierre contra Turquía. Perder complicaría las cosas y borraría las buenas sensaciones del debut.

En resumen, el choque del viernes es crucial para ambas selecciones. Estas son las cinco claves que definirán el segundo partido de la fase de grupos...

  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La situación de Pulisic

    Este es el partido decisivo. Hay mucho en juego y todo depende de la pantorrilla de un jugador. Si está bien, todo sigue igual. Si no, las cosas se ponen interesantes. 

    Durante la semana su estado ha sido incierto: ha trabajado en el gimnasio y con ejercicios individuales cuando la prensa lo ha visto. El jueves, al preguntarle por Pulisic, Pochettino respondió que la decisión se tomará en el último momento.

    «Ha trabajado en solitario toda la semana, pero esta noche nos reuniremos con el cuerpo médico, evaluaremos al grupo y mañana anunciaremos su decisión», explicó. «Está mejorando. Ya veremos. Si no puede jugar mañana, estará listo para el siguiente, pero está haciendo un gran esfuerzo para estar disponible.

    «Para cualquier jugador que ame a su país, es una oportunidad increíble para disfrutar y ayudar al equipo a ganar. Este tipo de lesiones siempre duelen, pero Christian es fuerte y tiene gran mentalidad; está haciendo un esfuerzo enorme para estar listo cuanto antes».

    Si Pulisic está listo, no habrá muchos cambios en el once. De lo contrario, se necesitará reorganizar. ¿Quién ocuparía su lugar? ¿Malik Tillman adelantándose? ¿El gol de Gio Reyna le da la titularidad? ¿La velocidad de Tim Weah? ¿La energía de Brenden Aaronson? ¿El talento de Alex Zendejas?

    Hay muchas variables y opciones, aunque Pochettino confía en no necesitarlas el viernes. 

    «Christian es increíble, y lo demostró contra Paraguay», afirmó Tim Weah. «Su habilidad con el balón es fantástica para nosotros. Nos ayuda como equipo y, para mí, es uno de los mejores jugadores con los que he jugado. Estoy muy orgulloso de él y espero que esté listo para el próximo partido».

    • Anuncios
  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un análisis detallado de Australia

    La palabra de la semana es «gigante». El más bajo de los tres centrales, Alessandro Circati, mide 6 pies y 3 pulgadas. Australia tiene defensas altos y los Socceroos aprovechan esa altura para frustrar al rival.

    Así lo demostraron ante Turquía: pese a contar con estrellas como Arda Güler, Kenan Yildiz y Hakan Çalhanoğlu, el rival chocó una y otra vez contra un muro dorado. Para detenerlos no basta la suerte: hacen falta habilidad, organización y la fuerza física que desestabiliza a cualquier rival. 

    «Toda la línea defensiva es muy sólida», afirmó Aaronson. «Es muy difícil jugar contra ellos. Sabemos que cuentan con cinco defensas de gran envergadura».

    Estados Unidos tiene jugadores capaces de responder, como Tillman, Balogun, McKennie y Dest, curtidos en las mejores ligas europeas. ¿Lograrán crear las ocasiones necesarias para derribar esa muralla? 

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ten cuidado con la encimera

    Ante Paraguay, la USMNT presionó alto: al perder el balón, sus jugadores rojos y blancos se lanzaron en grupo. Los centrales superaron la mitad de la cancha para recuperar la pelota y relanzar el ataque. La apuesta funcionó cada vez. 

    Australia es distinta: tiene la velocidad auténtica de Nestory Irakunda, capaz de desequilibrar en cualquier momento, sobre todo ante un defensa central de 38 años y otro recién recuperado de un esguince. 

    «Se trata simplemente de asegurarnos de que estamos equilibrados, de que somos proactivos», afirmó Antonee Robinson. «Cuando perdamos el balón, debemos reaccionar rápido y colocarnos para que el contraataque no sea un gran problema».

    Le toca a Pochettino hallar el equilibrio: puede mantener la presión intensa o ser más prudente. Ambas opciones conllevan riesgo; solo debe elegir la correcta. 

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La batalla en el centro del campo

    Las tácticas ofensivas de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos (USMNT) contra Paraguay eran complejas, pero también simples. Basta mirar el centro del campo. 

    McKennie y Tillman se adentraban una y otra vez en el corazón de la defensa paraguaya, más allá de lo habitual en su posición, forzando la reacción rival. Al hacerlo, dejaban un hueco que otro compañero aprovechaba, generando un efecto dominó. El siguiente paso era observar quién —Pulisic, Balogun o Dest— quedaba libre en el espacio. Así se generaron los ataques. 

    «El día antes del partido, lo repasamos con Mauricio, hablando de los movimientos y de dónde teníamos que cubrirnos unos a otros, y de cómo se ve eso en la transición con el balón y sin él», dijo Tyler Adams. «Creo que nos sentíamos cómodos al afrontar el partido sabiendo cómo eran esos movimientos».

    Fue una jugada maestra, pero ¿se puede repetir? Australia tiene centrocampistas de alto nivel y, en teoría, está mejor preparada para contener a los estadounidenses. Podría hacerlo con su propio talento o con una rápida patada en la espinilla a quien esté cerca. 

    Se espera que Estados Unidos tenga la pelota, así que dependerá de ellos cómo respondan los australianos. Si Australia encuentra la solución, el USMNT deberá cambiar de plan; de no lograrlo, terminará igual de frustrado que Turquía en el último partido. 

  • United States v Australia - International FriendlyGetty Images Sport

    «Eso no fue un partido amistoso»

    La selección masculina de Estados Unidos juega con emoción. Pochettino lo exige: quiere que el equipo se alimente del público y convierta su energía en intensidad. Pero Australia también conoce la intensidad.

    Ya lo vimos el otoño pasado, cuando se enfrentaron estos dos equipos. La selección estadounidense ganó 2-1, pero salió del Dick’s Sporting Goods Park maltrecha: Christian Pulisic se lesionó y varios más acabaron con “heridas de guerra”.

    «Fue un partido no oficial, no un amistoso», afirmó Pochettino. «¿Visteis el partido? Eso no fue un amistoso».

    Esa intensidad será mayor el viernes, dada la importancia del partido.

    La reciente guerra de declaraciones entre periodistas de ambos bandos ha avivado aún más el fuego: cada equipo cree que el otro lo subestima y que tiene lo necesario para ganar el grupo. Triunfar en este partido es vital en un torneo, y con las nuevas reglas de desempate, quien gane quedará en posición ideal para acabar en lo más alto.

    El viernes todo girará en torno a gestionar esa intensidad y esas emociones. Habrá choques, faltas duras y momentos tensos en los que un jugador podría perder los nervios. Probablemente gane el equipo que mejor maneje esos instantes.

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