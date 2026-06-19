«Mantener el equilibrio»: Mauricio Pochettino busca superar la sólida defensa de los Socceroos, con la duda de Christian Pulisic. Cinco claves para el duelo Mundial entre Estados Unidos y Australia

Este es el partido decisivo. Hay mucho en juego y todo depende de la pantorrilla de un jugador. Si está bien, todo sigue igual. Si no, las cosas se ponen interesantes.

Durante la semana su estado ha sido incierto: ha trabajado en el gimnasio y con ejercicios individuales cuando la prensa lo ha visto. El jueves, al preguntarle por Pulisic, Pochettino respondió que la decisión se tomará en el último momento.

«Ha trabajado en solitario toda la semana, pero esta noche nos reuniremos con el cuerpo médico, evaluaremos al grupo y mañana anunciaremos su decisión», explicó. «Está mejorando. Ya veremos. Si no puede jugar mañana, estará listo para el siguiente, pero está haciendo un gran esfuerzo para estar disponible.

«Para cualquier jugador que ame a su país, es una oportunidad increíble para disfrutar y ayudar al equipo a ganar. Este tipo de lesiones siempre duelen, pero Christian es fuerte y tiene gran mentalidad; está haciendo un esfuerzo enorme para estar listo cuanto antes».

Si Pulisic está listo, no habrá muchos cambios en el once. De lo contrario, se necesitará reorganizar. ¿Quién ocuparía su lugar? ¿Malik Tillman adelantándose? ¿El gol de Gio Reyna le da la titularidad? ¿La velocidad de Tim Weah? ¿La energía de Brenden Aaronson? ¿El talento de Alex Zendejas?

Hay muchas variables y opciones, aunque Pochettino confía en no necesitarlas el viernes.

«Christian es increíble, y lo demostró contra Paraguay», afirmó Tim Weah. «Su habilidad con el balón es fantástica para nosotros. Nos ayuda como equipo y, para mí, es uno de los mejores jugadores con los que he jugado. Estoy muy orgulloso de él y espero que esté listo para el próximo partido».