El Crystal Palace ha dejado clara su postura tras rechazar una consulta del Manchester City por el centrocampista Wharton. El City ha valorado posibles refuerzos para el centro del campo tras la sonada salida de Rodri al Barcelona en una operación de 65,4 millones de libras.

Sin embargo, los responsables de fichajes del Palace frenaron de inmediato el acercamiento, dejando claro que su gran activo no está disponible. El jugador, de 22 años, sigue con contrato en Selhurst Park hasta 2029 tras su llegada desde el Blackburn Rovers en 2024 por 22,5 millones de libras.