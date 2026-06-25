«Para ser sincero, Alphonso aún no estaba preparado. Así que lo usé como distracción», explicó el estadounidense tras la derrota 1-2 (0-0) ante los suizos.
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«¡Maniobra de distracción!» Crecen las dudas sobre la participación del jugador del Bayern Alphonso Davies en el Mundial
Davies nunca debería haber jugado, explicó Marsch después. Quería que Suiza se enfrentara a él.
Antes, Marsch le había prometido que jugaría en el último partido de grupo: «No será titular, pero espero que juegue», afirmó.
“Entrenó toda la semana con el equipo y quiero darle minutos. Puede aportar mucho física, futbolística y mentalmente; nuestro capitán ha vuelto y eso es decisivo”, añadió.
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Davies aún no ha jugado ningún minuto en un Mundial con Canadá.
Sin embargo, contra Suiza el lateral izquierdo del Bayern se quedó en el banquillo, igual que en los dos primeros partidos de grupo ante Bosnia y Herzegovina y Catar.
Davies arrastra desde principios de mayo una lesión muscular que le ha marginado del final de temporada con el Bayern. Pese a ello, Marsch le incluyó en la lista de 26 con la esperanza de recuperarle durante el torneo.
Su regreso se ha vuelto a posponer, lo que hace dudar sobre si la recuperación se alarga más de lo previsto. Ya durante la temporada se perdió varios encuentros por lesiones.
Aun así, se espera que esté listo para el duelo de dieciseisavos contra Sudáfrica el domingo en Los Ángeles. «Estará listo para el próximo partido», afirmó Marsch.