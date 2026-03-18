«Manifiestamente ilegal y profundamente injusto»: Senegal exige una investigación tras la retirada del título de la Copa Africana de Naciones por una posible corrupción

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) había despojado a Senegal del título continental el martes. Durante la final del 18 de enero, el equipo abandonó inicialmente el terreno de juego tras una decisión de penalti a favor de Marruecos, pero regresó tras una larga interrupción, al parecer a instancias de su capitán, Sadio Mané. Senegal ganó por 1-0 gracias a un gol en el tiempo de descuento.

Ya en la madrugada del miércoles, la Federación Senegalesa de Fútbol anunció que presentaría «lo antes posible» un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en Lausana.