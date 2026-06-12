Traducido por

Manifestantes se enfrentan a policías antidisturbios frente al Estadio Azteca, y la violencia empaña el debut de México en el Mundial World Cup Mexico vs Sudáfrica Mexico Sudáfrica

El jueves por la noche se registraron violentos enfrentamientos cerca del Estadio Azteca, que empañaron el partido inaugural del Mundial 2026 en Ciudad de México. La policía antidisturbios lanzó gases lacrimógenos tras ser atacada con proyectiles, eclipsando la posterior victoria de México, uno de los anfitriones, sobre el terreno de juego, mientras las tensiones políticas locales se desbordaban hacia el perímetro de seguridad del torneo.