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Rolando Mandragora FiorentinaGetty
Gianluca Minchiotti

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Mandragora, adiós al veneno: «Fiorentina, algo ha cambiado, en detrimento de las relaciones»

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R. Mandragora

El centrocampista deja a la Fiorentina para pasar al Torino

Rolando Mandragora, centrocampista de la generación de 1997 recién traspasado de la Fiorentina al Torino, se despide del mundo viola en Instagram, no sin una nota polémica: "En los últimos meses algo ha cambiado, en detrimento de las relaciones, y sin estas se hace muy difícil, en mi modesta opinión como hombre".


Mandragora continúa: "Florencia no sabría por dónde empezar... bueno, en realidad sí tengo una vaga idea. Llegué hace 4 años a vuestra familia, que con el tiempo también se convirtió en la mía. Pero cuando se habla de familia, se entiende de verdad eso... eso es lo que he vivido en los 4 años que he estado aquí. Con Rocco y Catherine, con Joe y Camilla, con Daniele y Alessandro, este concepto reinaba por encima de todo y se percibía".

  • «ALGO HA CAMBIADO»

    «Con el cambio de estas figuras en los últimos meses algo ha cambiado, en detrimento de las relaciones, y sin estas últimas se hace muy difícil, en mi modesta opinión como hombre -añade Mandragora, que ya jugó en el Torino en 2021-22-. Gracias a todos los aficionados viola, pero en particular a los chicos de la Curva Fiesole. Gracias a la familia Commisso por haberme dado la oportunidad de jugar en la Fiorentina y de defender los colores viola. Ninguna despedida podrá alejarme de la que es mi casa. Os quiero».

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