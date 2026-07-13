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Gianluca Minchiotti

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Mancini: «¿Yo seleccionador de la Nacional? Preguntádselo a Malagò»

Italia
Fichajes
R. Mancini

El exseleccionador responde con una broma a los rumores sobre su posible regreso al banquillo de la selección italiana.

Roberto Mancini, candidato a seleccionador nacional, declara a la ANSA: «¿Yo seleccionador? Pregunten a Malagò, no lo sé, pregúntenselo a él».


  • Mancini, en L’Aquila para el «Partido del Corazón», admite que el presidente de la FIGC podría anunciarlo como nuevo seleccionador. El directivo, presente en el encuentro, dio el saque inicial del partido que Mancini dirige a la selección de cantantes y periodistas.


    A continuación, Mancini pronostica: «Lo ganará Inglaterra».


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