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Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4Getty Images Sport
Traducido por

Mancini: Turquía no es un rival débil y sellaremos la clasificación en Bélgica

Italia vs Turquía
Italia
Turquía
UEFA Nations League A
R. Mancini
F. Esposito
Italia
Turquía

¿Ha encontrado Italia al sucesor de Vieri y Luca Toni?

Roberto Mancini, seleccionador de Italia, aseguró que la victoria de la azzurra ante Turquía por 3-1 en Bolonia refleja la evolución del equipo pese a los numerosos cambios y el cansancio, afirmando que la clasificación a los cuartos de final de la Liga de las Naciones de la UEFA se decidirá probablemente en Bélgica.

Mancini dedicó grandes elogios al delantero del Inter, Francesco Pio Esposito, al considerar que es capaz de convertirse en un gran delantero en el futuro, antes de que sus palabras sobre el fallecido Luca Vialli provocaran el aplauso de los periodistas en la rueda de prensa.

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  • Un jugador excepcional: el heredero de Vieri y Luca Toni

    Mancini dijo sobre Pio Esposito: "Creo que tiene hambre de goles, de competir y de jugar. Es excepcional, y creo que en un par de años podría convertirse en un delantero capaz de hacer que el equipo juegue con tranquilidad, como lo fueron Christian Vieri y Luca Toni".

    Y añadió, según lo publicado por Tuttosport tras el partido: "Por su fortaleza física y sus cualidades técnicas, creo que puede convertirse en un gran delantero".

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  • Todos sufrieron el cansancio: un mal comienzo

    Sobre el partido, Mancini declaró: "A pesar de que hicimos cambios, estaba claro que todos sufríamos el cansancio. Empezamos mal, pero fuimos inteligentes al marcar justo después del empate, aunque este era nuestro cuarto partido".

    Sobre Alessandro Romano, dijo: "Romano también puede jugar en el centro del campo, y necesita disputar más partidos para desarrollarse", y añadió: "Romano jugó bien en Roma, y también jugó bien esta noche".

    Sobre Scamacca, afirmó: "Creo que puede dar mucho más en relación con las cualidades que posee. Lo saqué, igual que a Ruggeri, porque habían recibido tarjetas amarillas, y el árbitro parecía inclinado a mostrar la segunda tarjeta en cualquier momento".

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  • El consuelo de Montella: ¡Turquía no es débil!

    Sobre los partidos de noviembre, Mancini afirmó: "Debemos continuar por este camino, y veremos cómo transcurren los partidos de noviembre. Lo más probable es que sellemos la clasificación en Bélgica".

    Y elogió el nivel de Turquía pese a su derrota, diciendo: "Turquía no es tan débil a pesar de la derrota. Cambiamos a nueve jugadores, por lo que perdimos algo de fluidez en el juego, pero no podíamos hacer otra cosa porque habíamos invertido mucho esfuerzo. Fue un partido muy positivo".

    Y añadió: "Estamos contentos con la mejora colectiva del equipo, independientemente de los resultados. El hecho de que sigamos compitiendo por la clasificación es, de verdad, un bonito objetivo".

    Y sobre Vincenzo Montella, entrenador de Turquía, dijo: "Creo que Montella ha hecho un trabajo magnífico, porque devolvió a Turquía al Mundial y al primer grupo de la Liga de Naciones de la UEFA. Mi situación era distinta a la suya porque yo entrenaba al Galatasaray, no a la selección".

    Y continuó: "Con la ausencia de jugadores importantes, Turquía perdió sin duda algo. El primer partido lo jugamos muy bien, y después de ponernos 3-0 por delante no le resultó fácil remontar. En cuanto a esta noche, fue un partido equilibrado y ambos equipos jugaron bien".

    Y sobre Calafiori, dijo: "Desde el punto de vista técnico y físico, aún no ha alcanzado su nivel mental e intelectual. Ya es un líder, sin duda".

    Y sobre Vergara y Dumbia, explicó: "Vergara necesita disputar estos partidos para elevar su nivel. Estoy seguro de que mejorará mucho", añadiendo: "Dumbia está más avanzado que Vergara, porque ya juega en la Liga de Campeones de Europa".

    Al cierre de la rueda de prensa, le preguntaron a Mancini a quién echó más de menos que a nadie en comparación con su primera etapa con la selección, y respondió: "Eché de menos a Luca Vialli", una frase que recibió el aplauso de los periodistas presentes.

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  • Caluroso aplauso: echo de menos a Vialli

    Y al término de la rueda de prensa, le preguntaron a Mancini a quién echó de menos más que a nadie en comparación con su primera etapa con la selección, a lo que respondió: "Eché de menos a Luca Vialli", una frase que recibió el aplauso de los periodistas presentes.

    Vialli desempeñó un papel destacado junto a Mancini durante la primera etapa del técnico con la Azzurra, contribuyendo a su título en la Euro 2020.

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