Sobre los partidos de noviembre, Mancini afirmó: "Debemos continuar por este camino, y veremos cómo transcurren los partidos de noviembre. Lo más probable es que sellemos la clasificación en Bélgica".

Y elogió el nivel de Turquía pese a su derrota, diciendo: "Turquía no es tan débil a pesar de la derrota. Cambiamos a nueve jugadores, por lo que perdimos algo de fluidez en el juego, pero no podíamos hacer otra cosa porque habíamos invertido mucho esfuerzo. Fue un partido muy positivo".

Y añadió: "Estamos contentos con la mejora colectiva del equipo, independientemente de los resultados. El hecho de que sigamos compitiendo por la clasificación es, de verdad, un bonito objetivo".

Y sobre Vincenzo Montella, entrenador de Turquía, dijo: "Creo que Montella ha hecho un trabajo magnífico, porque devolvió a Turquía al Mundial y al primer grupo de la Liga de Naciones de la UEFA. Mi situación era distinta a la suya porque yo entrenaba al Galatasaray, no a la selección".

Y continuó: "Con la ausencia de jugadores importantes, Turquía perdió sin duda algo. El primer partido lo jugamos muy bien, y después de ponernos 3-0 por delante no le resultó fácil remontar. En cuanto a esta noche, fue un partido equilibrado y ambos equipos jugaron bien".

Y sobre Calafiori, dijo: "Desde el punto de vista técnico y físico, aún no ha alcanzado su nivel mental e intelectual. Ya es un líder, sin duda".

Y sobre Vergara y Dumbia, explicó: "Vergara necesita disputar estos partidos para elevar su nivel. Estoy seguro de que mejorará mucho", añadiendo: "Dumbia está más avanzado que Vergara, porque ya juega en la Liga de Campeones de Europa".

Al cierre de la rueda de prensa, le preguntaron a Mancini a quién echó más de menos que a nadie en comparación con su primera etapa con la selección, y respondió: "Eché de menos a Luca Vialli", una frase que recibió el aplauso de los periodistas presentes.