Roberto Mancini, seleccionador de Italia, habla al margen del Premio Vialli, en Rímini, un día después de la victoria de Italia por 3-1 sobre Turquía, en el cuarto y último partido de este parón de selecciones: "Estar con los chicos ha sido algo positivo, eso seguro. Cuatro partidos así son realmente muchos, no creo que este sea un formato ideal", dice el seleccionador, entrevistado por Sky. "¿Cómo valoro a Italia? Creo que hace falta equilibrio, no fue un desastre el primer partido, ni es algo increíble en este momento. Hay que tener equilibrio: el equipo debe crecer, es un equipo joven que será aún más joven con el paso de los meses y que también necesita equivocarse. Hay que mantener el equilibrio, creo que es lo mejor".
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Mancini avisa: "Italia será todavía más joven. De la Sub-21 llegarán muchos chicos buenos"
Sobre la sub-21, que derrotó 6-2 a Polonia y se clasificó para la fase final del Europeo de la categoría: "Antes que nada, enhorabuena, porque la sub-21 logró un gran resultado. Se han clasificado directamente para el Europeo, creo que es positivo. Enhorabuena a Baldini por lo que ha hecho: seguramente habrá muchos chicos buenos que vendrán a la selección".
Sobre Vialli: "¿A quién no le falta? He sentido su ausencia en Coverciano".
Por último, sobre el caso Malagò, nombrado hoy comisario de la FIGC: "Estoy feliz de que las cosas se hayan llevado a término. Me parece que le va bien a todo el mundo y que es algo bueno".
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