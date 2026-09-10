Getty
Traducido por
¿Manchó el Tottenham la reputación de Thomas Frank? Explicados los motivos por los que el exentrenador del Brentford sigue sin trabajo tras un fracaso de 38 partidos en el Tottenham
Frank sustituyó a Postecoglou en el Tottenham
Frank llegó a Inglaterra en octubre de 2018. Pasó casi siete años en el Brentford, dirigiendo 317 partidos, con el club consolidándose en la máxima categoría bajo su mando.
Su cotización se disparó gracias a una gran gestión en el mercado de fichajes y a sus habilidades en la gestión de grupo, y el Tottenham lanzó una llamada de socorro en el verano de 2025. Frank aceptó cruzar Londres y suceder al ganador de la Europa League Ange Postecoglou.
Sin embargo, el Tottenham estaba inmerso en una grave crisis y puso fin a la etapa de ocho meses de Frank en febrero de 2026. Finalmente, con el testigo pasando de Igor Tudor a Roberto De Zerbi, el equipo volvió a terminar en la 17.ª posición tras evitar un serio susto por el descenso.
- Getty
¿Tottenham empañó la reputación de Frank?
No se puede, ni se debe, culpar a Frank de esas dificultades, ya que incluso alguien como Pep Guardiola habría tenido problemas para sacar rendimiento del Tottenham por momentos. Cuando se le planteó esa idea a Morrison, el exdelantero del Brentford, que hablaba en asociación con Freebets.com, la fuente de reseñas de sitios de apuestas, dijo a GOAL: «Creo que Thomas Frank, cuando aparezca el trabajo adecuado, volverá a entrenar.
«Creo que el trabajo que ha hecho en el Brentford es sobresaliente. Fue al Tottenham. Fue difícil. Toda la situación era difícil. No pudo sacar rendimiento de ese grupo de jugadores. Así que sí, fue superduro para él. Pero creo que Thomas Frank volverá al fútbol cuando esté preparado y cuando llegue la oferta adecuada.
«De hecho, antes de que el Palace incorporara a Pierre Sage, pensé que podrían haber apostado por Thomas Frank. Porque los dos clubes son más o menos parecidos: Crystal Palace y Brentford.
«Creo que el Brentford ficha extraordinariamente bien, eso sí. Y su política de fichajes es sobresaliente. Pero creo que Thomas Frank es un buen entrenador. Así que creo que podría volver a los banquillos. Estará esperando para ver quién tropieza, quién no ha empezado bien la temporada y quién pierde su trabajo. Y entonces volverá al fútbol.»
¿Estará pronto el Fulham en el mercado en busca de un nuevo entrenador?
¿Podría volver esa oportunidad en el oeste de Londres, con el exdefensa del Liverpool y del Real Madrid Alvaro Arbeloa ya enfrentándose a algunas preguntas incómodas en el Fulham tras un arranque sin puntos en la temporada 2026-27 de la Premier League?
Morrison añadió: «Sin duda. De hecho, sí creo que va a ser difícil para el Fulham. El Fulham tiene buenos jugadores. Arbeloa, quieres ver que se dé oportunidades a los entrenadores, pero siempre iba a ser complicado. Porque Marco Silva, el trabajo que hizo allí, es fantástico. Hizo un trabajo extraordinario allí. Así que siempre iban a ser unos zapatos muy difíciles de llenar.
«Pero sigo pensando que el Fulham probablemente tiene suficiente calidad como para salir del apuro. Porque solo se han jugado tres partidos. Pero sí necesitan empezar a ganar partidos. Son buenos en ataque. Se trata simplemente de acostumbrarse a Arbeloa, son expansivos, a cómo quiere jugar él, abierto. Y encajan demasiados goles».
- Getty
El exentrenador del Brentford, Frank, espera ofertas
Las cosas no están a punto de ponerse más fáciles para el Fulham, ya que este fin de semana volverá a jugar fuera de casa cuando visite Anfield para medirse al Liverpool. El Brentford, por su parte, pondrá en juego su condición de invicto en Bournemouth.
Frank, que disfrutó de labores de comentarista durante el Mundial de 2026, estará entre quienes sigan el partido desde la distancia. Es probable que el técnico de 52 años haya recuperado el gusanillo de entrenar, tras su problemático paso por el Tottenham, y esperará pacientemente ofertas atractivas.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias