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Manchester United y Eslovenia discrepan sobre el tratamiento de Benjamin Sesko, mientras el seleccionador se muestra perplejo por su rápida reincorporación tras la lesión
Eslovenia vuelve a expresar su preocupación por la disponibilidad de Sesko
Las tensiones entre el Manchester United y Eslovenia han aumentado tras las críticas públicas de César a las repetidas ausencias de Sesko con la selección. El jugador de 22 años no juega con Eslovenia desde octubre, aunque ha disputado 32 partidos con el United esta temporada. La última disputa se originó tras una lesión en la espinilla sufrida ante el Liverpool, cuando Sesko chocó con unas vallas publicitarias. Eslovenia, tras revisar los informes médicos del United, decidió marginar al delantero de los amistosos de junio contra Chipre y Croacia.
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César expresa su frustración ante esta situación recurrente.
César admitió que no entiende cómo Sesko se recupera siempre a tiempo para la Premier League tras ser descartado por Eslovenia. Esto ha tensado aún más la frágil relación entre la Federación Eslovena de Fútbol y Old Trafford. En una rueda de prensa el lunes, César cuestionó la coincidencia de las recuperaciones de Sesko tras sus ausencias con la selección.
«Se perdió la última convocatoria en marzo y, en cierto modo, quería que estuviera ausente del United durante un tiempo; sin embargo, regresó rápidamente y no creo que se perdiera ningún partido con el club», declaró, según cita el Daily Mail. «Pero si un jugador lleva un mes sin ritmo de competición, no le veo sentido a que venga y juegue a medio gas».
Una disputa de larga data entre los clubes y la selección nacional
El desacuerdo entre los Red Devils y Eslovenia no empezó con César. El exseleccionador Matjaz Kek ya criticó al club tras la lesión de rodilla que sufrió Sesko contra el Tottenham en noviembre, en un momento delicado que contribuyó a la eliminación de Eslovenia del Mundial.
César heredó el problema y mantiene su queja, pues considera que la selección sufre un trato desigual. Eslovenia cree que las ausencias de Sesko ante Hungría, Montenegro, Kosovo, Suecia, Chipre y Croacia han perjudicado al equipo.
«Para nosotros la selección es crucial, menos para el United, pero es mejor que Benjamin no entene durante estos 14 días», afirmó César en marzo. «Nuestro departamento médico determinó que no le convenía jugar».
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Sesko sigue siendo el centro de la tensión actual.
El Manchester United probablemente agradece el tiempo extra de recuperación de Sesko para la próxima temporada, especialmente tras su reciente problema de espinilla. Sin embargo, la creciente frustración en la selección eslovena indica que la disputa sobre su disponibilidad no se resolverá pronto. Sesko sigue comprometido con la selección, pero nuevas lesiones podrían aumentar la tensión entre club y país mientras ambos gestionan a uno de los jugadores más importantes de Eslovenia.