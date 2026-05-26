Manchester United y Eslovenia discrepan sobre el tratamiento de Benjamin Sesko, mientras el seleccionador se muestra perplejo por su rápida reincorporación tras la lesión

César admitió que no entiende cómo Sesko se recupera siempre a tiempo para la Premier League tras ser descartado por Eslovenia. Esto ha tensado aún más la frágil relación entre la Federación Eslovena de Fútbol y Old Trafford. En una rueda de prensa el lunes, César cuestionó la coincidencia de las recuperaciones de Sesko tras sus ausencias con la selección.

«Se perdió la última convocatoria en marzo y, en cierto modo, quería que estuviera ausente del United durante un tiempo; sin embargo, regresó rápidamente y no creo que se perdiera ningún partido con el club», declaró, según cita el Daily Mail. «Pero si un jugador lleva un mes sin ritmo de competición, no le veo sentido a que venga y juegue a medio gas».