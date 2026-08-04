AFP
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Manchester United y Chelsea se fijan en el defensa del Bolonia Jhon Lucumi en una operación de traspaso de 25 millones de euros
Dos clubes de la Premier League estudian un fichaje asequible de Lucumi
El United y el Chelsea están considerando ambos un movimiento este verano por el defensa del Bolonia Lucumi, según QuotidianoSportivo. El internacional colombiano de 28 años se ha convertido en un objetivo atractivo para ambos clubes de la Premier League mientras buscan reforzar sus respectivas plantillas.
El Bolonia está bajo una presión cada vez mayor para vender al central durante el actual mercado de fichajes. Lucumi termina contrato el próximo verano, y el conjunto italiano está decidido a evitar perderlo gratis el año que viene. Con un precio de salida fijado en unos razonables 25 millones de euros, ambos equipos ingleses cuentan sin duda con los recursos financieros necesarios para cerrar rápidamente un acuerdo.
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United avanza en la búsqueda de un defensa
Según el mismo informe, el Manchester United ya ha movido ficha por el sudamericano. El United quiere reforzar el fondo de armario de su línea defensiva de cara a la nueva temporada. Lucumi se encuentra actualmente en el mejor momento de su carrera y tratará de rendir desde el primer día en el fútbol inglés si el traspaso se materializa. Si logra adaptarse rápido a la Premier League, el defensa podría convertirse en una gran ganga para el United.
El Chelsea busca solidez defensiva tras sus recientes dificultades
El Chelsea también está igualmente interesado en hacerse con los servicios del defensa para reforzar su propia zaga. El Chelsea fue bastante vulnerable atrás la pasada temporada y necesita con urgencia ganar solidez defensiva. Mejorar su estabilidad en defensa será crucial si el Chelsea quiere pelear por títulos la próxima temporada y asegurar su regreso a la Liga de Campeones.
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La continuidad es crucial para que un defensa alcance su mejor nivel
Aunque ambos pretendientes pueden asumir sin problemas el coste del traspaso, las ambiciones personales del jugador dictarán su destino. Lucumi tendrá que considerar cuidadosamente dónde tiene más opciones de jugar con regularidad en el primer equipo. El futbolista de 28 años no querrá quedarse en el banquillo en un gran club en esta etapa crucial de su carrera. Está por ver si el Manchester United o el Chelsea pueden convencer al colombiano mientras el Bolonia se prepara para vender.
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