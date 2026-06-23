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Manchester United y Arsenal siguen a un centrocampista de la Premier League valorado en 60 millones de libras que no fue convocado al Mundial
La batalla por la joya de la corona de Bournemouth
Scott, centrocampista del Bournemouth, se ha convertido en uno de los jóvenes talentos ingleses más codiciados. Manchester United y Arsenal siguen de cerca su evolución, atraídos por su regularidad y su capacidad para decidir partidos, como el gol que marcó en el Emirates ante los gunners.
Según el Daily Mail, quien quiera ficharlo deberá pagar unos 60 millones de libras (79 millones de dólares), cantidad que el Bournemouth exige por este jugador de 22 años, autor del gol de la victoria contra el Arsenal en el Emirates a principios de temporada. Pese al interés, los Cherries confían en retenerlo con un nuevo contrato a largo plazo.
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Continúa la renovación del centro del campo del United
El Manchester United busca reestructurar su mediocampo tras la salida de Casemiro. Ya negocia el fichaje de Ederson, del Atalanta, operación que podría cerrarse tras el Mundial. Además, Michael Carrick quiere más refuerzos para la Liga de Campeones.
Scott es prioridad en Old Trafford, pero no el único candidato: también interesa Mateus Fernandes, del West Ham, tras el descenso de los Hammers. No obstante, el United debe manejar su plantilla con cuidado, pues Manuel Ugarte podría salir si llega una oferta adecuada este verano.
Gran partido en Londres para los Gunners
El Arsenal quiere a Scott para rejuvenecer y aumentar la calidad de su mediocampo, tal como reconoció Mikel Arteta tras la derrota contra los Gunners en el norte de Londres. No obstante, la competencia por el mediocampista de 22 años se intensifica con la entrada de otros clubes de élite de la Premier League.
Se cree que el Tottenham Hotspur también está en la pugna, con una estrategia agresiva y dispuesto a ofrecer sumas considerables.
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La decepción del Mundial y las perspectivas de futuro
Los elogios individuales y los rumores de traspaso han compensado a Scott tras quedarse fuera de la lista final de Inglaterra para la Copa América. El centrocampista participó en la concentración de preparación en Florida, pero Thomas Tuchel finalmente lo dejó fuera de la lista de 26 al preferir jugadores con más experiencia.
Su contrato con el Bournemouth vence en 2028, así que el club no tiene prisa por venderlo. Aun así, la posibilidad de disputar la Liga de Campeones con uno de los históricos «Seis Grandes» podría tentarlo.