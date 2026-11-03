Noche de Champions League en Old Trafford entre el Manchester United y la Roma. Tras la victoria con muchos goles en Udine, la Roma busca confirmar su buen momento en Europa, en un campo difícil y fascinante, ante un rival en evidentes dificultades. Los Red Devils han perdido sus tres últimos partidos entre liga y copas. En los últimos 9 han empatado 3 veces y han sufrido 6 derrotas; no ganan desde el pasado 10 de septiembre, cuando se impusieron por 4-0 al Sabah.
Gasperini tiene la duda de Gollini: con Svilar de baja por lesión, la titularidad es para el ex del Atalanta (que pasó una etapa de su carrera en las categorías inferiores del Manchester United), pero el problema de espalda que ha tenido esta mañana podría dejarlo fuera. Está listo el tercer portero Devis Vásquez.