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Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Traducido por

Manchester United-Roma 0-2 EN DIRECTO: Malen marca el segundo de penalti

Manchester United vs Roma
Manchester United
Roma
Liga de Campeones

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Noche de Champions League en Old Trafford entre el Manchester United y la Roma. Tras la victoria con muchos goles en Udine, la Roma busca confirmarse en Europa, en un campo difícil y fascinante, ante un rival en evidentes dificultades. Los Red Devils han perdido sus últimos tres partidos entre liga y copas; en los últimos 9 han empatado 3 veces y han sufrido 6 derrotas. No ganan desde el pasado 10 de septiembre, cuando vencieron 4-0 al Sabah.

Gasperini tiene la duda de Gollini: con Svilar de baja por lesión, el puesto de titular es para el exjugador del Atalanta (que pasó una etapa de su carrera en las categorías inferiores del Manchester United), pero el problema de espalda que ha sufrido esta mañana podría dejarlo fuera. Está listo el tercer portero Devis Vásquez.

  • LAS JUGADAS DESTACADAS

    18' GOL DE LA ROMA: Malen engaña a Lammens, penalti perfecto.

    17' PENALTI PARA LA ROMA: Heaven rechaza con el brazo en el área el disparo de Soulé. Penalti clarísimo.

    11' GOL DE LA ROMA: el Manchester United pierde un balón muy comprometido en el centro del campo, Malen se la pasa a Mora, que cambia la orientación del juego y encuentra a Soulé completamente solo en el área. Su zurdazo bate a Lammens.

  • ACTA DEL PARTIDO Y ALINEACIONES OFICIALES

    Manchester United-Roma 0-2

    Goleadores: 11' Soulé (R), 18' Malen (R), de penalti

    Manchester United (3-4-2-1): Lammens; Yoro, Maguire, Heaven; Dalot, Baleba, Mainoo, Diallo; Mbeumo, Bruno Fernandes; Cunha. Entr. Carrick.

    Roma (3-4-2-1): Vásquez; Mancini, Balerdi, Hermoso; Rensch (21' Lulli), Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Rodrigo Mora; Malen. Entr. Gasperini.

    Árbitro: Gil Manzano

    Amonestados: Soulé (R), Fernandes (R)

    Expulsados:

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