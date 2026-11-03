Noche de Champions League en Old Trafford entre el Manchester United y la Roma. Tras la victoria con muchos goles en Udine, la Roma busca confirmarse en Europa, en un campo difícil y fascinante, ante un rival en evidentes dificultades. Los Red Devils han perdido sus últimos tres partidos entre liga y copas; en los últimos 9 han empatado 3 veces y han sufrido 6 derrotas. No ganan desde el pasado 10 de septiembre, cuando vencieron 4-0 al Sabah.
Gasperini tiene la duda de Gollini: con Svilar de baja por lesión, el puesto de titular es para el exjugador del Atalanta (que pasó una etapa de su carrera en las categorías inferiores del Manchester United), pero el problema de espalda que ha sufrido esta mañana podría dejarlo fuera. Está listo el tercer portero Devis Vásquez.