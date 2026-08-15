Goncalo Ramos: primer partido como titular con el Milan, y resultado: primer gol, de cabeza y de auténtico delantero, además de dos asistencias geniales, para Chukwueze y Loftus-Cheek. Entre medias, muy buenas descargas para sus compañeros; es un atacante con un pie exquisito, y se ve en la acción del gol del nigeriano, cuando con una inteligencia de número 10, en lugar de chutar, asiste a su compañero con un no-look. Si el día empieza así de bien, será un gran protagonista.





Chukwueze: el mejor del Milan, el único en permanecer sobre el campo durante todo el partido. Amorim siente debilidad por él y se entiende por qué: ensancha el juego y corta la defensa rival, como en el caso de los centros decisivos para Cissé y Ramos. Parece la verdadera arma extra del Milan en fase ofensiva, la llave para hacer pedazos la defensa del United. Después de años difíciles, puede que por fin haya llegado su momento, en un rol diferente, como carrilero derecho en el 3-4-2-1.





Jashari: lucha y recupera balones, siempre metido en el juego, y participa en la acción del gol del 1-1, robándole el balón a Mazraoui y sirviendo a Ramos. Es quien marca los tiempos y las formas de la presión, parece otro jugador respecto al año pasado.





Cissé: buenas iniciativas en la primera parte desde el punto de vista ofensivo, es uno de los pocos que intenta irse del hombre. Gran personalidad. Inicia y culmina la acción del 2-2 a pase de Chukwueze. Es inexplicable pensar en dejarle salir sin alternativas serias, sobre todo en una cesión en seco: grata sorpresa para Amorim.





Torriani: continúa su verano de fenómeno, esta vez parándole un penalti al capitán del United, Bruno Fernandes, y transmitiendo seguridad a los suyos, con otras dos buenas intervenciones, una de ellas ante Rashford. No está nada mal.