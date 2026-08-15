Amistoso

Manchester United-Milan

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El Milan continúa su camino en la preparación estival con otro amistoso de lujo: en la cita de Ferragosto, a las 16.45, se enfrenta al Manchester United.

Después de empatar con el Inter en el derbi de Perth y sufrir una dura derrota ante el Chelsea por 3-0 en Indonesia, el Milan de Ruben Amorim, ex que acabó mal,vuela a Polonia, a Breslavia, para enfrentarse a los Reds de Michael Carrick.

Última prueba para el Milan, todavía muy condicionado por las ausencias por lesión y mercado, a siete días del debut en la Serie A, previsto para el domingo 23 de agosto a las 20.45 contra el Torino. Fuera por decisión técnica Fofana, Tomori, Odogu y Nkunku, ya al margen del proyecto, mientras que faltan por diversos problemas físicos Gabbia, Gimenez, Leao y Pulsic.





Gonçalo Ramos, el fichaje más caro de la Serie A en este mercado y de la historia del Milan, debuta de inicio de manera no oficial.















