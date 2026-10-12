Los problemas del United se agravaron también en la Carabao Cup, donde el Brighton remontó un 2-0 en contra y ganó 3-2 en Old Trafford: Carrick aún cuenta con un respaldo moderado de la directiva, pero los continuos resultados negativos podrían obligar al club a reconsiderar su postura. Ya han surgido varios posibles sustitutos, y Transfer News Live informa de que el Manchester United ha situado a Antonio Conte en lo más alto de la lista de candidatos para sustituir a Carrick. El exentrenador del Napoli alimentó aún más estas especulaciones en una entrevista con The Athletic, en la que explicó su deseo de dirigir a un club histórico que no ha logrado recuperar su nivel de antaño. Busca un entorno donde las expectativas sigan siendo altas y el objetivo sea competir por los títulos más importantes, en lugar de limitarse a participar. «Hay muchos clubes que, de algún modo, han perdido de vista su propia historia. Me gustaría ir a uno de esos clubes para desempolvar esa historia y hacer que vuelva a brillar. Clubes donde haya presión, donde, en definitiva, sepas perfectamente que no vas solo para participar, sino para competir».







