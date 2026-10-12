El difícil inicio de temporada del Manchester United ha intensificado las críticas al entrenador Michael Carrick, que el año pasado logró el importante objetivo de clasificarse para la Champions League. Pero esta temporada las cosas no están saliendo bien. Los Red Devils solo han sumado cinco puntos en sus primeros cinco partidos de la Premier League, pese al tercer puesto conseguido la temporada pasada.
Manchester United, Carrick en peligro: Conte acecha, pero aficionados y exjugadores están divididos
CARRICK EN LA CUERDA FLOJA, LA SOMBRA DE CONTE SE CIERNE
Decimotercer puesto para el Manchester United, fruto de una sola victoria, tres empates, el último de ellos conseguido en superioridad numérica en el último segundo ante el maltrecho Tottenham de De Zerbi, y dos derrotas en cinco partidos. Pocos goles marcados y muchos encajados, 9 a 9, y, sobre todo, un equipo voluble e imprevisible, capaz de vencer únicamente al Ipswich en esta primera parte de la temporada. Demasiado poco para el técnico, que ya está en la cuerda floja, con la sombra de Antonio Conte planeando sobre él, como también se vaticinó en la entrevista a The Telegraph. Sobre todo ante una terrible serie de partidos fuera de casa entre la Champions League y la Premier League: Atlético de Madrid, Leeds y Como. El Manchester United habrá agradecido que los titulares de los periódicos se hayan centrado en lo sucedido al otro club de la ciudad durante el parón de selecciones, relegando a un segundo plano su peor inicio de temporada, igualado con otro, tras cinco partidos de liga desde 1989/90.
LA CONFIRMACIÓN
Los problemas del United se agravaron también en la Carabao Cup, donde el Brighton remontó un 2-0 en contra y ganó 3-2 en Old Trafford: Carrick aún cuenta con un respaldo moderado de la directiva, pero los continuos resultados negativos podrían obligar al club a reconsiderar su postura. Ya han surgido varios posibles sustitutos, y Transfer News Live informa de que el Manchester United ha situado a Antonio Conte en lo más alto de la lista de candidatos para sustituir a Carrick. El exentrenador del Napoli alimentó aún más estas especulaciones en una entrevista con The Athletic, en la que explicó su deseo de dirigir a un club histórico que no ha logrado recuperar su nivel de antaño. Busca un entorno donde las expectativas sigan siendo altas y el objetivo sea competir por los títulos más importantes, en lugar de limitarse a participar. «Hay muchos clubes que, de algún modo, han perdido de vista su propia historia. Me gustaría ir a uno de esos clubes para desempolvar esa historia y hacer que vuelva a brillar. Clubes donde haya presión, donde, en definitiva, sepas perfectamente que no vas solo para participar, sino para competir».
LAS ALTERNATIVAS
El técnico también subrayó que los clubes ingleses deben gastar con prudencia sus cuantiosos recursos financieros y actuar con una visión deportiva clara. Sus declaraciones han reforzado inevitablemente su vinculación con el Manchester United, dada la situación actual del club y su ilustre historia: Conte está disponible tras dejar el Napoli a mediados de 2026. Eddie Howe y Fabian Hurzeler, entrenador del Brighton, también han sido relacionados con el banquillo de Old Trafford.
Aficionados y exjugadores, divididos
Pero en el Manchester United no todos están convencidos: los aficionados se dividen en las redes sociales sobre la figura de Conte y algún exjugador también ha querido dar su opinión. El emblemático Gary Neville reiteró: «Conte no es el entrenador adecuado para el Manchester United», pero Micah Richards replicó: «Ya no existe "el estilo" del Manchester United. Conte es un ganador, ¿ahora el United ya no quiere ganadores?».
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