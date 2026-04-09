Manchester United, Arsenal y Chelsea pujan por Morgan Rogers, mientras Aston Villa fija su precio de traspaso

Según The Times, el Aston Villa ha fijado un precio superior a 80 millones de libras (108 millones de dólares) por Rogers, ante la expectativa de recibir numerosas ofertas. El centrocampista de 23 años ha marcado 24 goles y dado 23 asistencias desde la temporada pasada, cifras que lo consolidan como uno de los mejores de la Premier League. Su valor podría subir aún más si brilla con Inglaterra en el próximo Mundial bajo la dirección de Thomas Tuchel.

Parte de esta valoración se debe a una cláusula de reventa acordada cuando llegó procedente del Middlesbrough por 15 millones de libras en febrero de 2024. Middlesbrough percibirá el 20 % de cualquier plusvalía, así que Villa necesita una prima para maximizar sus ingresos. El club de las Midlands, que acaba de renovarlo hasta 2031 sin cláusula de rescisión, parte con ventaja en cualquier negociación.



