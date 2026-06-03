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Manchester City y Chelsea siguen negociando la indemnización por Enzo Maresca, lo que retrasa el acuerdo para el sustituto de Pep Guardiola
Las negociaciones salariales retrasan el nombramiento de Maresca
Según Sky Sports, City y Chelsea negocian la indemnización por Maresca. Los abogados de ambos clubes gestionan el acuerdo tras la salida del italiano en enero, cuando le restaban tres años y medio de contrato.
El City confía en cerrar el trato esta semana para nombrarlo sucesor de Guardiola, quien se marchó tras diez años en los que conquistó seis Premier League y todos los títulos posibles. Sobre la mesa hay una propuesta de contrato de tres años para el sustituto, pero aún no hay acuerdo definitivo.
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Un historial impresionante atrae a los actuales campeones
El otoño pasado, Maresca comunicó al Chelsea el interés del actual campeón. El club de Mánchester quedó impresionado por su trayectoria en Londres. En total, dirigió 92 partidos, con 55 victorias y 16 empates, y lo llevó a ganar la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA en la temporada 2024-25.
Antes de marcharse a mitad de esta temporada, dirigió 19 partidos de la Premier League: ocho victorias, seis empates y cinco derrotas. Al irse, el Chelsea era quinto; acabó décimo.
Se busca personal nuevo para Maresca
Tras confirmar el fichaje de Maresca, el City deberá incorporar varios miembros del cuerpo técnico para apoyar al entrenador. Además de Guardiola, dejarán el club Pep Lijnders, Kolo Touré, el preparador físico Lorenzo Buenaventura, el responsable de operaciones Manel Estiarte y el responsable de portería Xabi Mancisidor.
- AFP
¿Qué les depara el futuro a Maresca y Guardiola?
El City trabaja para cerrar esta semana el fichaje de su nuevo entrenador y presentarlo antes de la pretemporada. De momento, el técnico saliente está tranquilo: «Después ya veremos. No tengo planes; solo descansar y hacer cosas que antes no pude».
Al preguntársele sobre sus planes, Guardiola respondió: «Ya veremos. No tengo ningún plan, solo descansar y hacer muchas cosas que quiero hacer y que no hice en el pasado: tonterías».