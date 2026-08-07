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Gianluca Minchiotti

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Manchester City, revolución en el centro del campo: ofensiva por Enzo Fernández, también aparece Bouaddi

Manchester City
Fichajes
Enzo Fernández
A. Bouaddi

El Manchester City, con Maresca en el banquillo en lugar de Guardiola, quiere rediseñar su centro del campo

El Manchester City acelera los trabajos para rediseñar su centro del campo. Con la salida de Rodri cada vez más probable, el club inglés ya se ha puesto manos a la obra para identificar los perfiles que deberán recoger el legado del Balón de Oro español, destinado a acercarse al Barcelona tras una temporada como absoluto protagonista, culminada con el reconocimiento al mejor jugador del último Mundial.


La directiva del City no quiere que le coja desprevenida la situación y ya ha puesto en marcha una estrategia precisa para reforzar la medular. Tras hacer oficial la llegada de Elliot Anderson, el Manchester City apunta a incorporar al menos a otros dos centrocampistas de alto nivel para mantener intacta la calidad de la plantilla y garantizar a Enzo Maresca nuevas soluciones tácticas.

  • Enzo, primer objetivo

    El primer objetivo sigue siendo Enzo Fernandez. Según revela Gianluca Di Marzio, el club inglés está listo para presentar un intento concreto por el centrocampista argentino, considerado la prioridad absoluta tanto por la entidad como por el propio Maresca. La operación, sin embargo, se presenta particularmente compleja: el valor del jugador es muy elevado y convencer a su club de desprenderse de él requerirá una inversión importante. A pesar de las dificultades, el City tiene intención de sondear el terreno en las próximas semanas para entender si existen los márgenes para llegar a un acuerdo.

    • Anuncios

  • Paralelamente, también gana fuerza la candidatura de Ayyoub Bouaddi, una de las revelaciones del último Mundial disputado con la camiseta de Marruecos. El joven centrocampista ha atraído la atención de numerosos grandes clubes europeos gracias a sus actuaciones, pero el Manchester City se ha movido con rapidez. Los primeros contactos entre las partes ya se han puesto en marcha y el objetivo de la directiva inglesa es encontrar un acuerdo antes de que la competencia pueda intensificarse.


    Las próximas semanas serán, por tanto, decisivas para el futuro del centro del campo de los Citizens. Con Rodri cada vez más cerca de marcharse, el Manchester City quiere cerrar rápidamente al menos uno de los grandes objetivos identificados, dando continuidad a una campaña de refuerzo ya iniciada con la llegada de Anderson y destinada a entrar en su fase decisiva.

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