El Manchester City, declarado culpable de 114 de las 115 infracciones financieras imputadas, según anunció la Premier League, que después precisó que el club de Mánchester también es culpable de la mayor parte de las acusaciones relativas a la falta de colaboración con la investigación de la Liga al respecto, ahora se arriesga a tener en contra a los futbolistas rivales, que en estos años han sido adversarios de los Citizens. Según ha sabido Sky Sports News, los jugadores rivales y sus representantes se han puesto en contacto con varios abogados por posibles reclamaciones económicas contra el club, para obtener los posibles bonus no percibidos, ya sea por haber perdido un título o la clasificación europea.
Manchester City, más problemas: los futbolistas rivales piden una indemnización económica por los objetivos deportivos y los bonus esfumados
LOS ACUERDOS FICTICIOS
Del comunicado se desprende que, en el período analizado, el Manchester City suscribió acuerdos comerciales ficticios con varios patrocinadores, en el marco de un sistema de financiación oculta que preveía que las empresas abonaran solo una parte de los importes establecidos en los contratos de patrocinio. La parte restante era financiada por Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), empresa propietaria del club. En el marco de dicho sistema, se cerraron otros acuerdos ficticios, financiados por ADUG, para permitir que el club registrara gastos operativos inferiores a los efectivamente soportados, así como un acuerdo circular ficticio con Fordham, una entidad que adquirió los derechos de imagen de los jugadores del club, financiado por ADUG.
DOPAJE ADMINISTRATIVO
El objetivo de estas argucias del club era el de inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costes en más de 900 millones de libras durante el periodo en cuestión, con el fin de aparentar que cumplía con la normativa financiera. La consecuencia de ello, como acreditó la Comisión, fue que el club presentó balances falseados y ocultó la situación financiera real a los auditores y a los organismos de control del fútbol. La Comisión concluyó que «con su conducta, el club pretendía claramente eludir las reglas de la Premier League».
LAS PETICIONES DE LOS FUTBOLISTAS RIVALES
En concreto, en la nota de la Premier League se lee que: «La Comisión independiente constató que entre las temporadas 2009/10 y 2017/18: el Manchester City suscribió contratos “ficticios” (que tergiversaban el verdadero acuerdo entre las partes) con varios socios comerciales, y también se sirvió de acuerdos “ficticios” con otros, para inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costes; el club presentó balances falseados y ocultó la verdadera situación financiera a los auditores y a los organismos de control del fútbol; el Manchester City vulneró de forma significativa los límites de gasto tanto de la Premier League como de la UEFA; durante la investigación de la Premier League, el Manchester City cometió múltiples infracciones de sus obligaciones de cooperación y de la máxima buena fe hacia la Liga (tres de las cuatro presuntas infracciones fueron confirmadas)». Ahora se avecinan más problemas, con las reclamaciones económicas por parte de quienes compitieron con el City en estos años y vieron escaparse objetivos deportivos y económicos a causa del dopaje administrativo del club de Mánchester.
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