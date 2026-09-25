Manchester City, declarado culpable de 114 de los 115 cargos financieros de la Premier League, mientras el club se enfrenta a importantes sanciones con el castigo aún por decidir

En una decisión que ha sacudido a la comunidad futbolística mundial, el Manchester City ha sido declarado culpable de casi todos los cargos presentados contra él por la Premier League. Fuentes familiarizadas con el asunto, que hablaron bajo condición de anonimato, indican que una comisión independiente ha ratificado 114 de las 115 acusaciones presentadas originalmente a principios de 2023.

Estos cargos se derivan de una exhaustiva investigación de cuatro años que comenzó después de la publicación de documentos filtrados por el medio alemán Der Spiegel a finales de 2018. El caso de la liga se centró en un periodo entre 2009 y 2018, acusando al club de no proporcionar información financiera precisa ni detalles sobre pagos al personal y a los jugadores.