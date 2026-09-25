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Manchester City, declarado culpable de 114 de los 115 cargos financieros de la Premier League, mientras el club se enfrenta a importantes sanciones con el castigo aún por decidir
Veredictos dictados en la investigación financiera
En una decisión que ha sacudido a la comunidad futbolística mundial, el Manchester City ha sido declarado culpable de casi todos los cargos presentados contra él por la Premier League. Fuentes familiarizadas con el asunto, que hablaron bajo condición de anonimato, indican que una comisión independiente ha ratificado 114 de las 115 acusaciones presentadas originalmente a principios de 2023.
Estos cargos se derivan de una exhaustiva investigación de cuatro años que comenzó después de la publicación de documentos filtrados por el medio alemán Der Spiegel a finales de 2018. El caso de la liga se centró en un periodo entre 2009 y 2018, acusando al club de no proporcionar información financiera precisa ni detalles sobre pagos al personal y a los jugadores.
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El Manchester City rechaza las acusaciones
Respondiendo a las informaciones, un portavoz del Manchester City dijo a The Athletic: "El proceso de la Premier League sigue en curso, con elementos significativos aún por completarse, y está sujeto a una estricta confidencialidad. Como tal, la postura del Manchester City FC sigue siendo coherente con el comunicado del club de febrero de 2023. El club ha respetado diligentemente el debido proceso durante ocho años sobre la base de que la junta y la ejecutiva de la Premier League se comportarían como un regulador independiente, imparcial y justo, libre de influencias partidistas".
Esta postura refleja su reacción original a la remisión de 2023, cuando el club afirmó estar "sorprendido" por las acusaciones y declaró que "daría la bienvenida a la revisión de este asunto por parte de una comisión independiente, para considerar de forma imparcial el amplio conjunto de pruebas irrefutables que existen en apoyo de su postura".
Historia de las acusaciones
Las raíces de esta batalla legal se remontan a la adquisición de 2008 por parte del Abu Dhabi United Group de Sheikh Mansour, un movimiento que transformó al City en una fuerza dominante. Durante la década concreta que está bajo escrutinio, el club conquistó tres títulos de la Premier League y varias copas nacionales.
Sin embargo, la Premier League alegó que el club infringió las Reglas de Rentabilidad y Sostenibilidad (PSR), así como la normativa de Fair Play Financiero (FFP) de la UEFA. No es la primera vez que el City se enfrenta a un litigio de alto riesgo; en 2020, la UEFA le impuso una sanción de dos años sin competir en Europa y una multa de 26,8 millones de libras esterlinas tras acusaciones similares.
Aunque esa sanción concreta fue anulada posteriormente por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) debido al carácter "prescrito" de ciertas pruebas, las normas de la Premier League no tienen el mismo plazo de prescripción.
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Posibles castigos
Al hablar de las posibles consecuencias en 2023, James Hill, director jurídico de Onside Law, señaló: "Esperaría que, si hay una deducción de puntos, se aplicara de cara al futuro. Por lo general, a los comités no les gusta decidir títulos en un proceso judicial. Hacerlo de esa manera no supone un castigo real y tangible para el club".
La regla W.51.7 permite específicamente al comité combinar varios castigos o inventar otros nuevos que considere apropiados para la situación. La única gran limitación es que cualquier sanción debe ser proporcionada a las infracciones concretas; de lo contrario, el club tendría argumentos sólidos para lograr que la decisión fuera revocada durante el inevitable proceso de apelación que se espera que siga a este veredicto.
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