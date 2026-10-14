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Alvino Hanafi
Traducido por

Manchester City contra Paris Saint-Germain: La pizarra táctica. La máquina de transiciones de Luis Enrique desmantela la línea defensiva adelantada del City

The tactics board
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Manchester City
Paris Saint-Germain
Liga de Campeones

El Paris Saint-Germain dio una exhibición de eficacia en las transiciones para imponerse por 4-2 en el Etihad. Pese a la enérgica reacción de Erling Haaland en la segunda parte, las debilidades defensivas del Manchester City durante los primeros 45 minutos resultaron insalvables.

El encuentro en el Etihad fue un fascinante choque de planteamientos entre Enzo Maresca y Luis Enrique. El Manchester City buscó imponer su dominio habitual mediante una posesión prolongada y un esquema 4-2-3-1 de presión alta, con la intención de asfixiar a los visitantes en su propio tercio defensivo. El plan de Maresca se centró en utilizar a Enzo Fernandez y Elliot Anderson como doble pivote para controlar el ritmo, mientras confiaba en el talento individual de Jeremy Doku y Rayan Cherki para abrir la defensa parisina.

Por su parte, Luis Enrique llegó con una estrategia clara para aprovechar el posicionamiento agresivo del City. El Paris Saint-Germain se dispuso en un 4-3-3 flexible que priorizaba la verticalidad sobre la circulación horizontal del balón. Al atraer a numerosos jugadores del City hacia delante, el PSG generó grandes espacios a la espalda de la línea defensiva local. El objetivo principal era superar rápidamente la primera línea de presión del City y aprovechar la explosiva velocidad de Ousmane Dembele y Desire Doue para dejar a los centrales del City en situaciones de uno contra uno durante las transiciones rápidas.

  • Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    El planteamiento táctico del Manchester City

    Enzo Maresca dispuso un 4-2-3-1 que, durante la salida de balón, se transformaba con frecuencia en un 3-2-5, con Josko Gvardiol cerrándose hacia el centro para dar seguridad defensiva. El City activaba una presión agresiva: cada vez que Safonov jugaba en corto con Marquinhos o Willian Pacho, sus cuatro atacantes adelantaban la presión para forzar balones largos. Sin embargo, esa intensidad entrañaba un riesgo considerable. La distancia entre el centro del campo y la defensa era a menudo demasiado grande, lo que dejaba a Ruben Dias y Marc Guehi expuestos a las carreras directas de los rivales.

    Con el balón, al City le costó encontrar el ritmo necesario en la primera parte. Aunque Enzo Fernandez intentó dirigir el juego desde atrás, el bloque medio del PSG cerró con eficacia las líneas de pase hacia Cherki, que actuaba de mediapunta. Jeremy Doku tenía la misión de dar amplitud por la izquierda, pero Achraf Hakimi y Warren Zaire-Emery lo defendían con frecuencia entre los dos. La falta de penetración por el centro dejó a Erling Haaland prácticamente aislado antes del descanso. El City registró un alto porcentaje de posesión (54 %), pero careció de la verticalidad necesaria para hacer daño a los visitantes. Su estructura defensiva fue especialmente frágil en las transiciones, ya que los pases de primeras del PSG a los espacios sorprendieron repetidamente a su defensa adelantada.

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    El planteamiento táctico del Paris Saint-Germain

    El 4-3-3 de Luis Enrique fue una lección magistral de disciplina táctica y precisión en la ejecución. En defensa, el PSG se replegaba en un compacto 4-5-1 cuando el City entraba en el tercio central, con Vitinha y Fabian Ruiz protegiendo de forma sobresaliente a la línea de cuatro. La clave fue la paciencia: permitían al City tener el balón en zonas poco peligrosas antes de aprovechar cualquier mal control. Vitinha dirigía esta estrategia: recuperaba el balón y buscaba de inmediato el desmarque diagonal de Dembele o la arrancada directa de Doue.

    La salida de balón era arriesgada a propósito para hacer salir al City. Al incluir a Safonov en la circulación, el PSG atraía la presión rival. Una vez superada la primera línea, Zaire-Emery y Ruiz aportaban la verticalidad necesaria para aprovechar los espacios. Así quedó patente en la primera media hora, cuando Doue y Dembele castigaron con contundencia los errores defensivos del City. El movimiento de Maghnes Akliouche también fue vital: al desplazarse hacia los espacios entre el centro y la banda, sacaba a Guehi de su posición y abría pasillos para que los extremos los aprovecharan. La eficacia del PSG fue asombrosa: marcó tres goles con solo un 46 % de posesión en la primera parte, lo que puso de relieve su condición de uno de los mejores equipos de Europa al contragolpe.

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    La partida de ajedrez táctico

    La batalla táctica decisiva se libró en las bandas y en las zonas de transición. Luis Enrique detectó que los laterales del City, especialmente el ofensivo Gvardiol, dejarían espacios a su espalda. Al ordenar a Ousmane Dembele que se mantuviera abierto y adelantado, el PSG se aseguró de que el City no pudiera volcarse por completo en sus movimientos ofensivos sin temer una salida en largo. Esto limitó su capacidad para acumular jugadores en el último tercio y obligó a sus centrocampistas a recorrer lateralmente más terreno del que les resultaba cómodo.

    Luis Enrique ganó la batalla táctica al adoptar un planteamiento más pragmático que su homólogo. Mientras Maresca se aferró a un juego posicional rígido que favorecía al PSG, Enrique adaptó su sistema para convertirlo en una «máquina de transiciones». El desajuste entre el móvil tridente ofensivo del PSG y los centrales estáticos del City durante la primera parte fue el factor decisivo. Cuando el City reaccionó, la desventaja de tres goles encajada en los primeros 32 minutos, obra de Doue, Dembele y Vitinha, ya había inclinado el equilibrio psicológico y táctico del partido a favor del PSG.

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    Ajustes durante el partido

    Maresca reconoció el desastre de la primera parte e hizo un triple cambio en el descanso: dio entrada a Matheus Nunes, Ayyoub Bouaddi e Iliman Ndiaye por Ruben Dias, Rayan Cherki y Jeremy Doku. Esto obligó al City a adoptar un planteamiento más dinámico, con más jugadores en el área para apoyar a Haaland. El cambio funcionó al principio, ya que el juego directo de Ndiaye ayudó a generar la ocasión del primer gol de Haaland en el minuto 53. El City empezó a jugar de forma más vertical y dejó de lado parte de su pausada salida de balón para apostar por los centros y una circulación más rápida.

    Luis Enrique respondió a la presión del City en la segunda parte dando aire fresco al ataque y reforzando el centro del campo. La entrada de Khvicha Kvaratskhelia por Doue en el minuto 66 aportó una nueva amenaza al contraataque, mientras que Joao Neves ayudó a recuperar el control en la zona central. Cuando Haaland marcó su segundo gol en el minuto 75 para poner el 2-4, el PSG se replegó aún más y pasó a defender con un bloque de 5-4-1 tras las entradas de Lucas Hernandez y Lucas Beraldo en los últimos minutos. Estos refuerzos defensivos lograron frenar el asedio aéreo final del City y, pese a los 27 disparos totales del equipo inglés, el conjunto parisino conservó su ventaja gracias a una mejor gestión del partido.

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    Conclusión

    En última instancia, el partido se decidió por la diferencia táctica de la primera parte. La capacidad del Paris Saint-Germain para hacer que el Manchester City se confiara antes de castigarlo con sus contraataques marcó la diferencia. Aunque el doblete de Erling Haaland puso de manifiesto la calidad individual del City y su mayor intensidad en la segunda parte, el daño estructural causado por Doue, Dembele, Vitinha y Akliouche fue demasiado grande. La apuesta de Luis Enrique por la verticalidad y la eficacia se impuso al planteamiento de Enzo Maresca, basado en la posesión, y demostró que, en el fútbol europeo de élite, controlar los espacios suele ser más importante que controlar el balón.

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