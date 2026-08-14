Manchester City: 120 millones al Chelsea por Enzo Fernández

Una minirrevolución para el centro del campo de Enzo Maresca. El Manchester City cambia la fisonomía de su plantilla con la salida del neerlandés TijjaniReijnders rumbo a Arabia Saudí y con la oferta inmediata por su sustituto, identificado desde hace tiempo en Enzo Fernández. El argentino está en el mercado y el Chelsea esperaba ofertas con una fecha límite fijada para hoy y, precisamente sobre la bocina, está a punto de presentarse una propuesta descomunal por parte del Manchester City.



