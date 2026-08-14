Una minirrevolución para el centro del campo de Enzo Maresca. El Manchester City cambia la fisonomía de su plantilla con la salida del neerlandés TijjaniReijnders rumbo a Arabia Saudí y con la oferta inmediata por su sustituto, identificado desde hace tiempo en Enzo Fernández. El argentino está en el mercado y el Chelsea esperaba ofertas con una fecha límite fijada para hoy y, precisamente sobre la bocina, está a punto de presentarse una propuesta descomunal por parte del Manchester City.
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Manchester City: 120 millones al Chelsea por Enzo Fernández
REIJNDERS EN ARABIA
En la noche de ayer llegó el visto bueno de Reijnders para el traspaso al Al-Qadsiah (club en el que juega otro ex de la Serie A como Mateo Retegui). Operación de 61 millones de euros más bonus que permitirá al Milan ingresar del Manchester City nada menos que 14 millones de euros.
FECHA LÍMITE PARA ENZO FERNÁNDEZ
Desde hace tiempo, el Manchester City, por impulso de Maresca, había identificado en Enzo Fernández el perfil ideal para su idea de juego, pero desde el Chelsea, molestos, habían respondido fijando una fecha límite para presentar una propuesta por su fichaje. Y ese plazo expira hoy, viernes 14 de agosto, a lo largo de esta tarde.
120 MILLONES
El Manchester City ha tenido que esperar a tener la certeza de la salida de Reijnders, pero ahora, tal y como informa Sky Sport Uk, está listo para presentar una oferta concreta y por una cifra descomunal a los Blues por el ex Benfica. Una propuesta económica que rondará los 120 millones de euros y que permitirá al Chelsea obtener también una plusvalía con su adiós, dado que pagó cerca de 125 millones de euros para llevarlo a Londres hace ya varios años.
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