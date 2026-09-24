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«¡Mañana será emotivo!»: Roberto Mancini se prepara para su regreso con Italia ante Bélgica tras la pesadilla de la repesca del Mundial
Emotivo regreso a casa en el Olímpico
Mancini ha admitido que su regreso al banquillo de Italia será un momento emotivo mientras prepara a su equipo para enfrentarse a Bélgica en Roma. El Stadio Olimpico ocupa un lugar especial en el corazón del seleccionador, ya que fue el escenario de varios triunfos durante la exitosa campaña de la Azzurra en la Eurocopa 2020, un torneo que ganó de forma memorable antes de su controvertida salida de la selección nacional en el verano de 2023.
En declaraciones a los medios antes del choque, Mancini reflexionó sobre la importancia del escenario y el peso de la ocasión. «Mañana será emotivo, por supuesto. Tuvimos algunas satisfacciones enormes en este estadio y esperamos añadir otra mañana», declaró Mancini a Sky Sport Italia.
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Superar la sombra del Mundial
La sombra de la ausencia de Italia en el próximo Mundial se cierne con fuerza sobre la selección nacional, pero Mancini está decidido a utilizar ese dolor como motivación de cara al futuro. Tras haber estado al mando durante el fracaso de Italia en la clasificación para el Mundial de 2022, vio desde la distancia cómo el equipo sufría otra desgarradora eliminación en el play-off, en los penaltis, ante Bosnia y Herzegovina de cara a 2026. Esta sequía prolongada, que comenzó al quedarse fuera de la edición de 2018, supone una ausencia sin precedentes de tres Mundiales consecutivos para una potencia futbolística que cuenta con cuatro títulos mundiales, el más reciente en 2006.
«Por desgracia, esto es fútbol, a veces puedes perder partidos de una manera absurda. Pero lo bueno de este deporte es que te da la oportunidad de resarcirte de inmediato. Debemos tenerlo presente, pero después centrarnos en el futuro», explicó Mancini.
Caras nuevas y experimentos tácticos
Mancini ha incorporado varios talentos nuevos a la convocatoria para inyectar energía, entre ellos Michael Kayode, del Brentford, y Alessandro Romano, del Cagliari. Sin embargo, el seleccionador se apresuró a rebajar las expectativas sobre una renovación inmediata, al señalar que el poco tiempo de trabajo sobre el césped hace difícil una revolución total.
Al hablar sobre la integración de los nuevos convocados, Mancini señaló las dificultades de un parón internacional corto mientras busca poner en marcha la campaña de Italia en una competición en la que el éxito se le ha resistido hasta ahora. Italia nunca ha ganado la Liga de las Naciones, conformándose con el tercer puesto tanto en la edición 2020-21 como en la 2022-23. «Solo tuvimos dos sesiones de entrenamiento, ya que el lunes fue de recuperación. Conocimos un poco mejor a un par de chicos, a los que solo habíamos visto durante el seguimiento, y eso sin duda ayudó a entenderlos mejor», afirmó.
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Se perfila la asociación entre Kean y Esposito
Uno de los desarrollos tácticos más intrigantes pasa por la posibilidad de contar con una doble delantera. Aunque se espera de forma generalizada que Italia salga con un tradicional 4-3-3, siguen existiendo dudas importantes sobre la composición inicial del tridente ofensivo. Crece la especulación de que Moise Kean podría jugar junto a Francesco Pio Esposito en ataque, en lugar de considerar a ambos como meras alternativas para el único puesto de delantero centro.
Preguntado por la posibilidad de alinear de inicio a ambos delanteros, Mancini no quiso desvelar sus cartas, aunque dejó entrever que está valorando seriamente esa opción. «Sí, es posible. Tenemos muchas posibilidades y los chicos están con ganas, así que espero tomar las decisiones correctas», concluyó Mancini.
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