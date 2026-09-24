Mancini ha admitido que su regreso al banquillo de Italia será un momento emotivo mientras prepara a su equipo para enfrentarse a Bélgica en Roma. El Stadio Olimpico ocupa un lugar especial en el corazón del seleccionador, ya que fue el escenario de varios triunfos durante la exitosa campaña de la Azzurra en la Eurocopa 2020, un torneo que ganó de forma memorable antes de su controvertida salida de la selección nacional en el verano de 2023.

En declaraciones a los medios antes del choque, Mancini reflexionó sobre la importancia del escenario y el peso de la ocasión. «Mañana será emotivo, por supuesto. Tuvimos algunas satisfacciones enormes en este estadio y esperamos añadir otra mañana», declaró Mancini a Sky Sport Italia.