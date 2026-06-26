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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

Traducido por

Malik Tillman, Sebastian Berhalter y Folarin Balogun brillan, pero persisten las dudas defensivas. ¿Quién sube y quién baja en la selección estadounidense?

Analysis
USA
FEATURES
Turquía vs USA
Turquía
World Cup
S. Berhalter
M. Tillman
F. Balogun

GOAL analiza qué jugadores han favorecido y cuáles han perjudicado sus posibilidades de destacar en las eliminatorias.

IRVINE, California — La fase de grupos de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos lo tuvo todo: dos victorias contundentes, una derrota frustrante y un debate nacional sobre «Country Roads». En cifras, fue la mejor fase de grupos de su historia. Pero el viernes ya nada de eso importaba.

Así funciona este torneo: el equipo cumplió, ganó el grupo y avanzó a dieciseisavos. Ahora enfrenta a Bosnia y Herzegovina, el momento que definirá su camino. Lo hecho hasta ahora importa, pero solo como preparación para lo que viene.

GOAL analiza quién sube y quién baja.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Aprovecha la ocasión: Malik Tillman

    Tras los dos primeros partidos del Mundial, Gradient Sports calificó a todos los jugadores; Tillman obtuvo la nota más alta. No es un método perfecto, pero refleja su gran nivel.

    Ante Paraguay creó varias ocasiones, realizó muchos tiros, dio una asistencia y provocó cuatro faltas. Contra Australia sumó tres entradas, tres intercepciones y dos ocasiones más. Ha sido una actuación completa del centrocampista estadounidense, que ha brillado en una posición más retrasada, influyendo en ataque y defensa.

    Por eso se siente más importante que nunca como «8», pese a haber pasado gran parte de su carrera etiquetado como «10».

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  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Imagen: Mark McKenzie/Miles Robinson

    McKenzie y Robinson partieron de titulares ante Turquía, un rival exigente que expuso sus limitaciones.

    En dos ocasiones de la primera parte, la talentosa delantera turca superó a la zaga estadounidense. McKenzie quedó descolocado en el primer gol y Robinson reaccionó tarde en el segundo. Ambos centrales tuvieron la oportunidad de presionar a los titulares, pero ninguno hizo lo suficiente. La derrota reforzó la idea de que Ream y Richards siguen siendo la pareja preferida para las eliminatorias.

    Auston Trusty, por su parte, se consolidó como primer central suplente gracias a su gol del jueves y a su solidez como lateral izquierdo improvisado, rol que ya había desempeñado ante Australia. Si él es quien reemplace a Ream o Richards, McKenzie y Robinson tendrán pocas opciones de jugar en las eliminatorias.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Aprovecha la oferta: Folarin Balogun

    Al inicio del verano, Balogun ya destacaba como el mejor delantero de la selección estadounidense. Si mantiene el nivel exhibido en los dos primeros partidos, podría convertirse en uno de los mejores delanteros del mundo.

    Es un objetivo ambicioso, pero en los dos primeros partidos ya mostró ese nivel. Marcó dos goles ante Paraguay y forzó un autogol frente a Australia. En ambos encuentros exhibió las cualidades de un delantero de primer nivel, y la selección estadounidense lo aprovechó.

    Aun así, puede mejorar, lo que ilusiona a Estados Unidos de cara a la fase eliminatoria con un delantero en plenitud.

  • Ricardo Pepi USMNT 2026 World CupGetty

    En baja: Ricardo Pepi

    Esto tiene que ver tanto con Balogun como con Pepi, pero el resultado es el mismo: la pugna por el título de máximo goleador ya no parece una verdadera pugna.

    Pepi mantuvo viva la rivalidad con sus goles en la Eredivisie y su peso en la selección, pero este verano Balogun ha tomado la delantera. El ariete del Mónaco ha mostrado más incisividad, peligro y participación, y llega como el ‘9’ titular a las eliminatorias.

    Pepi ha tenido buenos momentos: fue clave ante Senegal y corrió mucho contra Australia. Pero como titular frente a Turquía pasó desapercibido y no logró imponerse en el juego.

    No es un mal recurso, solo el segundo. Hoy, Balogun aporta más y le da a Pochettino pocos motivos para reabrir el debate.

  • FBL-WC-2026-MATCH59-TUR-USAAFP

    Aprovecha la oferta: Sebastian Berhalter

    Tillman, Weston McKennie y Tyler Adams son clave, pero, cuando EE. UU. necesita refuerzos en el centro del campo, Berhalter responde.

    Fue un suplente clave en los dos primeros partidos del Mundial y, cuando fue titular en el tercero, se convirtió en el mejor jugador de la selección estadounidense. Berhalter dio la asistencia del primer gol contra Turquía con un fantástico saque de esquina y, luego, marcó en la segunda parte con un misil desde fuera del área. A pesar de acumular faltas y recibir una tarjeta amarilla temprana, salió airoso del partido y está listo para las eliminatorias.

    Si Estados Unidos necesita marcar, Berhalter puede decidir a balón parado; si debe proteger una ventaja, tiene la mentalidad y la energía para recuperar el balón. Así, se gana un hueco vital en un centro del campo mermado.

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