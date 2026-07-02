Malik Tillman anotó un tiro libre espectacular que mantiene vivo el sueño de Estados Unidos, pese a la polémica expulsión de Folarin Balogun. Repasamos los ganadores y perdedores de la victoria del USMNT ante Bosnia y Herzegovina

SANTA CLARA, California -- Habían pasado 24 años desde la última vez que la selección masculina de fútbol de Estados Unidos ganó un partido de la fase eliminatoria del Mundial. Mauricio Pochettino y su equipo se negaron a dejar que la espera se alargara hasta los 28 años.

La polémica expulsión de Folarin Balogun por pisar sin querer el talón del defensa bosnio Tarik Muharemovic pudo costarles el partido.

«Nunca fue tarjeta roja», subrayó Pochettino en la rueda de prensa posterior. «Nunca fue mi intención pisar al jugador».

Christian Pulisic reveló que el vestuario se unió para apoyar a Balogun tras el partido.

«Viéndolo ahora, nos parece muy dura esa tarjeta», afirmó. «Le dije que ha hecho mucho por nosotros y que ahora le apoyamos... Sé que es una acción peligrosa, pero solo intentaba apoyar el pie en el suelo y no le golpeó en la parte alta de la pierna. Es una lástima».

Jugadas similares han desanimado a los estadounidenses en el pasado, pero el equipo de Pochettino, como ya demostró en todo el torneo, se negó a rendirse.

«Los jugadores leyeron muy bien la situación», afirmó. «Controlamos las emociones y eso fue clave. Hay que elogiar al equipo por cómo gestionó un partido tan intenso. Demostramos madurez para seguir adelante».

Malik Tillman fue clave: cuando Bosnia empezaba a aprovechar su superioridad numérica, el jugador de 24 años anotó un tiro libre que se recordará por años. Otros también aportaron jugadas decisivas.

Ahora la selección estadounidense se mide a Bélgica en octavos; un triunfo la devolvería a cuartos por primera vez desde 2002. Los pronósticos favorecen a los Diablos Rojos, pero este grupo ya ha demostrado que puede superar las expectativas. Pochettino y los suyos podrían estar a punto de lograr algo grande.

«Se trata de ganar, de mantener el impulso», afirmó Pochettino.

GOAL analiza los ganadores y perdedores en el estadio de la Bahía de San Francisco.