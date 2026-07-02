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USMNT Winners and Losers GOAL

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Malik Tillman anotó un tiro libre espectacular que mantiene vivo el sueño de Estados Unidos, pese a la polémica expulsión de Folarin Balogun. Repasamos los ganadores y perdedores de la victoria del USMNT ante Bosnia y Herzegovina

Winners & losers
FEATURES
Analysis
USA vs Bosnia and Herzegovina
USA
Bosnia and Herzegovina
World Cup
M. Pochettino
F. Balogun
M. Tillman

La tarjeta roja a Folarin Balogun pudo eliminar a Estados Unidos del Mundial, pero el equipo no se rindió y sigue en la lucha.

SANTA CLARA, California -- Habían pasado 24 años desde la última vez que la selección masculina de fútbol de Estados Unidos ganó un partido de la fase eliminatoria del Mundial. Mauricio Pochettino y su equipo se negaron a dejar que la espera se alargara hasta los 28 años.

La polémica expulsión de Folarin Balogun por pisar sin querer el talón del defensa bosnio Tarik Muharemovic pudo costarles el partido.

«Nunca fue tarjeta roja», subrayó Pochettino en la rueda de prensa posterior. «Nunca fue mi intención pisar al jugador».

Christian Pulisic reveló que el vestuario se unió para apoyar a Balogun tras el partido.

«Viéndolo ahora, nos parece muy dura esa tarjeta», afirmó. «Le dije que ha hecho mucho por nosotros y que ahora le apoyamos... Sé que es una acción peligrosa, pero solo intentaba apoyar el pie en el suelo y no le golpeó en la parte alta de la pierna. Es una lástima».

Jugadas similares han desanimado a los estadounidenses en el pasado, pero el equipo de Pochettino, como ya demostró en todo el torneo, se negó a rendirse.

«Los jugadores leyeron muy bien la situación», afirmó. «Controlamos las emociones y eso fue clave. Hay que elogiar al equipo por cómo gestionó un partido tan intenso. Demostramos madurez para seguir adelante».

Malik Tillman fue clave: cuando Bosnia empezaba a aprovechar su superioridad numérica, el jugador de 24 años anotó un tiro libre que se recordará por años. Otros también aportaron jugadas decisivas.

Ahora la selección estadounidense se mide a Bélgica en octavos; un triunfo la devolvería a cuartos por primera vez desde 2002. Los pronósticos favorecen a los Diablos Rojos, pero este grupo ya ha demostrado que puede superar las expectativas. Pochettino y los suyos podrían estar a punto de lograr algo grande.

«Se trata de ganar, de mantener el impulso», afirmó Pochettino.

GOAL analiza los ganadores y perdedores en el estadio de la Bahía de San Francisco.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Folarin Balogun

    Durante 40 minutos, la suerte no acompañó a Balogun. Estados Unidos buscó alimentarlo desde el inicio, pero le faltó el remate final.

    En el 14, recibió un pase brillante de Pulisic desde la izquierda, pero su toque con el interior salió desviado. En el 32’, controló bien, recortó hacia la izquierda y superó a un defensa antes de batir a Vasilj, pero el línea levantó la bandera por fuera de juego.

    Sin embargo, en el 45, no se rindió: Adams dio un impecable taconazo a Tillman, quien lanzó un pase letal al área. Un defensa bosnio cortó la jugada, pero Balogun peleó, recuperó el balón y lo envió al fondo de la red.

    Así cerraba un 2026 brillante: llegó al torneo en racha y ya suma tres goles. Todo iba bien para el jugador de 24 años hasta el minuto 64...

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Folarin Balogun

    LeBron James felicitó a Balogun tras su gol en la primera parte.

    Decenas de famosos y deportistas, desde la estrella de la NFL Patrick Mahomes hasta el miembro del Salón de la Fama de la NBA Dirk Nowitzki, salieron en su defensa tras la expulsión.

    Revisó la jugada varias veces y, aun así, confirmó la expulsión.

    En el 64’, Balogun y Muharemovic disputaron un balón aéreo; al caer, el delantero apoyó torpemente sobre el talón del rival. No hubo intención, pero Claus mostró la roja, truncando la noche del delantero y dejando a Estados Unidos con diez. Balogun es el primer jugador en un partido eliminatorio desde Zinedine Zidane en 2006 que marca y es expulsado en el mismo encuentro.

    «Un récord bastante chulo, ¿eh?», comentó el defensa estadounidense Chris Richards para restarle importancia. «Le hemos dicho que seguimos apoyándole. Somos un equipo de 26, no solo uno... Ya sea Pepi, Haji o quien sea, dará un paso al frente y hará su trabajo tan bien como lo hizo él».

    Las implicaciones de cara al futuro son enormes.

    Balogun se perderá el próximo partido contra Bélgica y podría recibir más sanciones según el comité disciplinario de la FIFA. Pochettino quedó atónito al saber que la Federación Estadounidense no puede apelar la suspensión, ni siquiera ante el propio organismo.

    La FIFA, que ignoró una acción similar de Lionel Messi, debería replantearse esta norma de cara a futuros torneos.

    «En esta fase del torneo, en la que todos los jugadores son importantes, creo que es un poco injusto», afirmó Weston McKennie.


  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Malik Tillman

    ¡VAYA GOL!

    En la fase de grupos lo hizo todo menos marcar, pero el miércoles firmó quizá la mejor actuación de su carrera y puso su nombre en el marcador con un tiro libre que los aficionados recordarán décadas. También asistieron a Balogun en el primer gol.

    Los últimos 12 meses han sido turbulentos para el mediocampista de 24 años: fichó por el Bayer Leverkusen para reemplazar al alemán Florian Wirtz, perdió la titularidad y apenas jugó al final de una temporada complicada. Sin embargo, bajo la dirección de Pochettino en la selección, Tillman ha renacido como «8» y ha brillado.

    «Malik es un jugador increíble, lleno de talento», afirmó Pochettino. «Sabíamos que tenía ese talento por lo que había demostrado anteriormente. Me alegro mucho por él. Ha tenido una temporada difícil en el club, pero lo importante ahora es que está disfrutando de su juego, y nosotros disfrutamos viendo que los aficionados lo disfrutan mucho».

    Su potencia y técnica le permiten recuperar el balón y lanzar contraataques. Además, su tiro libre serenó a Pochettino tras la expulsión de Balogun.

    Antes se cuestionaba su calma, pero el miércoles esa serenidad resultó decisiva para Pochettino y la selección.


  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Sergej Barbarez

    Bosnia y Herzegovina tiene motivos para estar orgullosa: alcanzó los dieciseisavos de final en su segundo Mundial, tras su última aparición en 2014.

    Pese a la derrota, la prensa local elogió el esfuerzo de Sergej Barbarez, quien afirmó que el equipo puede dar aún más.

    «Esto es solo el principio para nosotros», declaró tras el partido.

    Sin embargo, quizá se arrepienta de dejar en el banquillo a Esmir Bajraktarević, nacido en Estados Unidos, tras su buena actuación contra Catar, para optar por una alineación más defensiva. La estrategia no funcionó: su equipo solo realizó un disparo en la primera parte y tuvo un 38 % de posesión.

    Cuando recurrió a los suplentes, ya perdían 1-0. Estados Unidos partía como favorito, pero, con jugadores como Edin Džeko, Bosnia desperdició una oportunidad.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Mauricio Pochettino

    Pochettino llegó a la selección masculina de Estados Unidos (USMNT) tras destacar en clubes como Southampton, Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea, donde impulsó a jóvenes talentos. Sin embargo, nunca había dirigido una selección nacional hasta asumir este cargo.

    Tras lograr el récord de victorias de un seleccionador estadounidense en un Mundial, se le pidió que reflexionara sobre su logro y su carrera. Reconoció que, aunque los clubes que ha dirigido son prestigiosos, triunfar con una selección es único.

    «Cada competición es diferente. Creo que el Mundial es diferente porque defiendes la cultura de tu pueblo», explicó Pochettino. «En el campo debes mostrar la identidad de tu país; cómo juegas refleja quiénes sois. Representar a tu nación es mucho más grande que hacerlo con un club».

    Aun así, reconoció algunas similitudes con los grandes clubes que ha dirigido. Recordó su etapa como jugador de la selección argentina y afirmó que ahora, como técnico de Estados Unidos, siente algo parecido, aunque insiste en que es «argentino al 200 %».

    «Lo viví como jugador en Argentina, pero ahora, como entrenador, es una sensación increíble», afirmó.

    En los 22 meses desde su llegada, ha insistido en la resiliencia y en el colectivo, por encima de las individualidades. Las lecciones de torneos como la Copa Oro pasada, en la que faltaron varias estrellas, han forjado confianza en el grupo.

    Se ha hablado mucho de los recursos movilizados para traer a Pochettino a Estados Unidos. Pero en su rueda de prensa inicial prometió un equipo proactivo, capaz de imponer su juego al rival. Salvo un partido aislado contra Turquía, con un once muy renovado, hasta ahora Estados Unidos ha cumplido esa promesa.



  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Nikola Vasilj

    Vasilj mostró gran fortaleza al seguir en el campo tras recibir un golpe accidental en la cara con una bota, mientras Antonee Robinson perseguía el primer gol de Estados Unidos. El portero bosnio superó el protocolo de conmoción y completó el partido.

    Es imposible saber si el golpe afectó a su rendimiento, pero lo que siguió fue una actuación desastrosa tanto para el jugador como para el país. Vasilj podría, y probablemente debería, haber parado los dos goles de los estadounidenses, y terminó la noche sin realizar ni una sola parada. Se le vio inseguro durante todo el partido y probablemente habría encajado un tercer gol si Folarin Balogun hubiera estado en posición legal en el minuto 32.

    Dado lo que se jugaba Bosnia y Herzegovina el miércoles, fue una noche que el portero de 30 años querrá olvidar rápidamente.