Tras el partido, retrasado una hora por tormentas en Florida, Tuchel asumió la responsabilidad de la confusión. Explicó que el protocolo de lanzadores se alteró por los muchos cambios: Harry Kane, el lanzador habitual, ya había sido sustituido.

«Hubo muchas sustituciones y ya no estaba claro el orden de los lanzadores», reconoció Tuchel. «Anthony era el segundo. Normalmente el orden está en la pizarra, pero esta vez no se actualizó y nos equivocamos; debimos comunicarlo de palabra».

Luego elogió el trabajo de Bellingham en el medio: «Nuestro ADN es claro: intensidad, presión y juego sin balón. Hoy vi a Jude por primera vez junto a Harry, Elliot y Declan. Lo he visto muchas veces; para Jude era la primera. Él cree en estas ideas, debe aplicarlas y le encanta hacerlo, y eso forma parte de nuestro juego. Hoy lo demostró, como todos, a gran nivel».



