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«Malentendido»: Anthony Gordon y Jude Bellingham protagonizan un incómodo incidente con un penalti de Inglaterra, al serle retirado al jugador del Real Madrid el lanzamiento
Confusión con el penalti en la victoria de Inglaterra
La victoria 3-0 de Inglaterra sobre Costa Rica en Orlando fue tranquila, pero un curioso incidente entre Bellingham y Gordon llamó la atención en la segunda parte. Tras un penalti a favor de los Tres Leones, Bellingham tomó el balón para ampliar la ventaja, pero, tras una indicación desde la banda, se le pidió que se lo cediera a Gordon.
El jugador del Barcelona, en gran momento de forma, se adelantó y marcó el 2-0. Aunque la escena pareció incómoda, Tuchel aclaró que la orden partió del banquillo y no del ego de los jugadores. La «falta de comunicación» ocurrió en un momento de mucha actividad, mientras Inglaterra gestionaba su plantilla de cara al primer partido del torneo.
Tuchel explica el malentendido
Tras el partido, retrasado una hora por tormentas en Florida, Tuchel asumió la responsabilidad de la confusión. Explicó que el protocolo de lanzadores se alteró por los muchos cambios: Harry Kane, el lanzador habitual, ya había sido sustituido.
«Hubo muchas sustituciones y ya no estaba claro el orden de los lanzadores», reconoció Tuchel. «Anthony era el segundo. Normalmente el orden está en la pizarra, pero esta vez no se actualizó y nos equivocamos; debimos comunicarlo de palabra».
Luego elogió el trabajo de Bellingham en el medio: «Nuestro ADN es claro: intensidad, presión y juego sin balón. Hoy vi a Jude por primera vez junto a Harry, Elliot y Declan. Lo he visto muchas veces; para Jude era la primera. Él cree en estas ideas, debe aplicarlas y le encanta hacerlo, y eso forma parte de nuestro juego. Hoy lo demostró, como todos, a gran nivel».
Priorizar el colectivo sobre el individuo
Al preguntarle si el penalti o las actuaciones de Bellingham y Gordon afectarían a su once para el torneo, Tuchel se mostró hermético. Rechazó destacar a alguno y elogió el esfuerzo colectivo y la actitud de los suplentes bajo el calor de Florida.
«No quiero hablar de las dos actuaciones porque, para mí, es demasiado pronto para centrarme en estos dos jugadores», afirmó. «Teníamos un equipo muy fuerte desde el principio, lo sabíamos, y contábamos con suplentes de calidad porque esa es la naturaleza del equipo y la actitud desde el banquillo fue excelente. Simplemente me gustó el rendimiento a lo largo de los 90 minutos, y ambos jugadores, Jude y Anthony, formaron parte de él».
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Los Tres Leones, listos para Dallas
A pesar del susto por el penalti, en la concentración de Inglaterra reina la confianza. Los goles de Rice, Gordon y Watkins garantizaron una noche tranquila para el equipo de Tuchel, que superó la prueba física sin nuevas lesiones. La plantilla viajará a Kansas City para afinar su preparación antes de enfrentar a Croacia en Dallas.
Tuchel cree que la unión del grupo es máxima mientras buscan su primer título mundial en 60 años. «Si jugamos así, crecemos en el torneo y mantenemos la cohesión y el espíritu de hoy, tendremos una conexión increíble con los aficionados y será una experiencia inolvidable», añadió el técnico.