El delantero de la Roma Donyell Malen,que se encuentra concentrado con la selección de Holanda, ha hablado en rueda de prensa de cara al partido amistoso contra Noruega y ha desvelado algunos detalles sobre el mercado de fichajes: «¿El traspaso a la Roma? Lo hablé con Koeman y, afortunadamente, dio su visto bueno; es más, me recomendó la Serie A». Estas han sido sus otras declaraciones:
Malen: «Fiché por el Roma por recomendación de Koeman. El fútbol italiano me va como anillo al dedo»
EL FÚTBOL ITALIANO
«No llevo mucho tiempo en Italia, pero el fútbol me va bien. Cuando se produce un traspaso como este, también se piensa en el Mundial: es necesario jugar. He participado en dos grandes torneos; a nivel personal me ha ido bien, pero a nivel de equipo podríamos haberlo hecho mejor».
LA SELECCIÓN HOLANDESA
«Es realmente especial, vengo de un pequeño pueblo. Siempre he tenido camisetas de la selección holandesa, pero esta es una ocasión única para mí. Nunca olvidaré mi debut (6 de septiembre de 2019, Alemania-Holanda 2-4, entró en sustitución de Marten de Roon y marcó enseguida, nota del editor). Pero quiero más. Acabo de hablar con Ruud van Nistelrooij sobre los aspectos en los que aún debo mejorar. Siempre estoy ahí, tanto como suplente como titular. Quiero ser siempre importante. Aunque no juegue, sigo dando el máximo».
EL MOMENTO DE FORMA
«No siempre es fácil. Hay que dar un paso más, pero es un honor formar parte de la selección, y hasta en diez minutos se puede marcar la diferencia. Ahora mismo me siento un buen delantero, en forma. Esto también se lo debo al club. En la Roma atacamos y ejercemos mucha presión».