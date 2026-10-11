56' - ¡Ocasión para el Como! Diao deja el balón en la frontal para Perrone, que dispara flojo y desperdicia la oportunidad.





55' - ¡LA ROMA, CON 10! ¡EXPULSADO MALEN! La Roma se queda con diez: dura entrada de Malen, con la plancha, sobre Kaiki.





45'+1 - Wesley se arriesga mucho al golpear a Diao, que se dirigía hacia la portería: para Fabbri ni siquiera es falta, aunque probablemente el brasileño habría merecido la roja.





33' - Gollini vuelve a ser providencial: sale bien y frena a Caqueret, que se dirigía hacia la portería.





24' - Malen intenta una genialidad: se adelanta a Butez en su salida, pero, tras esquivarlo, remata fuera.





23' - Ocasión para el Como: Mancini pierde el balón en la salida, Caqueret lo recoge y dispara apenas fuera.





11' - ¡Pellegrini, al palo! Koné prepara la jugada para el capitán de la Roma, que dispara raso con la derecha desde fuera del área y golpea el poste izquierdo de Butez.





7' - Responde enseguida el Como: balón en profundidad para Paz, que se queda mano a mano con Gollini, acertado al tapar el remate del argentino.





6' - La Roma roza el primer gol, pero Dybala desperdicia una ocasión clarísima para el 0-1: Malen prepara un gran balón para el argentino, que, dentro del área y con el camino a portería despejado, remata flojo a las manos de Butez.