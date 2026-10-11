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Como 1907 v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Malen, expulsado; el Como y la Roma no pasan del 0-0: Gasperini, a dos puntos del Inter y la Lazio

Como vs Roma
Como
Roma
Serie A

Revive con nosotros EN DIRECTO la tercera jornada de la Serie A.

Serie A, 6.ª jornada

Como-Roma 0-0

Goleadores: ninguno



El gran partido del domingo a la hora de comer deja el primer 0-0 de la temporada, después de 54 encuentros. A las 12:30, el Como de Cesc Fàbregas no pasa del empate sin goles en el Sinigaglia ante la Roma de Gian Piero Gasperini, en el partido correspondiente a la sexta jornada de la Serie A, tras el parón de selecciones. El duelo enfrenta a dos maestros del fútbol del campeonato y a los dos equipos que más parecen candidatos a plantarle cara al Inter. La expulsión de Malen por una dura entrada sobre Kaiki, en el minuto 53, es el gran sobresalto: deja a la Roma con diez y hará que el neerlandés se pierda el próximo partido en el Olímpico contra el Genoa. El Como, que venía de una dura derrota en Frosinone, suma tres victorias y dos empates y se encuentra a cinco puntos del liderato y a tres de la Roma. El equipo romano empató 2-2 contra el Inter antes del parón y sigue a dos puntos de distancia. No ha ganado en Como en las últimas tres temporadas y esta vez se queda a las puertas de la victoria: Lorenzo Pellegrini estrelló un balón en el poste en la primera parte.Pero quienes salen beneficiados son el Inter y la Lazio.


  • LOS GOLES Y LAS JUGADAS MÁS DESTACADAS

    56' - ¡Ocasión para el Como! Diao deja el balón en la frontal para Perrone, que dispara flojo y desperdicia la oportunidad.


    55' - ¡LA ROMA, CON 10! ¡EXPULSADO MALEN! La Roma se queda con diez: dura entrada de Malen, con la plancha, sobre Kaiki.


    45'+1 - Wesley se arriesga mucho al golpear a Diao, que se dirigía hacia la portería: para Fabbri ni siquiera es falta, aunque probablemente el brasileño habría merecido la roja.


    33' - Gollini vuelve a ser providencial: sale bien y frena a Caqueret, que se dirigía hacia la portería.


    24' - Malen intenta una genialidad: se adelanta a Butez en su salida, pero, tras esquivarlo, remata fuera.


    23' - Ocasión para el Como: Mancini pierde el balón en la salida, Caqueret lo recoge y dispara apenas fuera.


    11' - ¡Pellegrini, al palo! Koné prepara la jugada para el capitán de la Roma, que dispara raso con la derecha desde fuera del área y golpea el poste izquierdo de Butez.


    7' - Responde enseguida el Como: balón en profundidad para Paz, que se queda mano a mano con Gollini, acertado al tapar el remate del argentino.


    6' - La Roma roza el primer gol, pero Dybala desperdicia una ocasión clarísima para el 0-1: Malen prepara un gran balón para el argentino, que, dentro del área y con el camino a portería despejado, remata flojo a las manos de Butez.

  • FICHA DEL PARTIDO

    Como-Roma 0-0

    Goleadores: -

    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto (Kempf, 88'), Ramón, Chalobah, Kaiki; Perrone (Milla, 88'), Da Cunha (Baturina, 78'); Caqueret (Jesus Rodriguez, 66'), Paz, Diao (Addae, 88'); Douvikas. Entrenador: Fabregas.


    ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso (Balerdi, 60'); Wesley, De Roon, Koné (Lulli, 89'), Molina; Pellegrini (Soulè, 46'), Dybala (Pisilli, 89'); Malen. Entrenador: Gasperini.


    Amonestados: Diao (C), Kaiki (C), Koné (R), Soulé (R), Baturina (C).

    Expulsados: Malen (R)

    Asistencias: -

    Árbitro: Fabbri

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